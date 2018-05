Sistema Nacional de Corrupción y de partidos, temas que deberá resolver el próximo presidente

Raymundo Cárdenas Hernández, Ramón Medina Padilla y Álvaro García Hernández FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

El programa “Foros de Libertad” inauguró las “Tertulias políticas”

Álvaro García aboga por la creación de un Programa Regional Contra la Sequía

Se deben fortalecer indicadores como atención al acceso a la educación, acceso a servicios de salud, a la seguridad social, acceso a la vivienda y a la a alimentación: Padilla

El próximo mandatario tendrá que hablar con las “ruinas que queden de los partidos”; nuestra democracia necesita la pluralidad y el derecho a la información: Cárdenas

Con la idea de generar y contribuir en la elaboración de propuestas de desarrollo para Zacatecas de cara al cambio de Gobierno Federal, La Jornada Zacatecas, a través de su programa “Foros de Libertad,” inauguró las “Tertulias políticas”, un espacio en el que actores, académicos y sociedad en general crearán, a manera de decálogo, proyectos de desarrollo que incluyan a la entidad en el ecosistema de la política nacional, de la cual ha estado marginada desde hace décadas.

En la sesión inaugural se contó con la presencia de Álvaro García Hernández, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Ramón Medina Padilla, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y Raymundo Cárdenas Hernández, ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes expusieron sus propuestas atendiendo a la interrogante de ¿Qué pedir y qué esperar de la próxima administración federal?

García Hernández

En primera instancia, el académico Álvaro García Hernández, desde su “trinchera apartidista” analizó que el priísmo en Zacatecas sólo ha dejado marginación y pobreza, por lo que si obtiene el triunfo presidencial José Antonio Meade el panorama sería igual porque a los priístas, dijo, no les importa generar desarrollo en Zacatecas porque la economía de la entidad se sustenta en las remesas de los migrantes.

“No se necesita ser muy inteligente”, expuso el académico para entender que la filosofía gubernamental del PRI es “a mayor pobreza, mayor marginación y mayor número de remesas”, pues éstas generan un ingreso de 2.4 millones de dólares por día en el último año, por lo que para los gobiernos no vale la pena generar desarrollo aquí cuando Zacatecas ocupa el primer lugar en intensidad migratoria.

Pero además, de acuerdo con García Hernández, tampoco están generando programas para ayudar a los repatriados que la política de Donald Trump está generando, lo que significa pues que el PRI nivel federal y estatal simula el desarrollo de Zacatecas, y puso como ejemplo la pasada administración de Miguel Alonso Reyes que, según el académico, no cumplió los cincos ejes principales de su Plan Estatal de Desarrollo: Zacatecas Seguro, Zacatecas Unido, Zacatecas Productivo, Zacatecas Moderno y Zacatecas Justo, por lo que, reiteró, si vuelve a ganar el PRI Zacatecas padecerá la misma simulación y nulo avance en materia económica.

El docente investigador reflexionó también sobre la intención de Ricardo Anaya de ocupar la Presidencia, manifestó no entender por qué una persona que gana 400 mil pesos mensuales quiere competir por un puesto en el que se gana 260 mil pesos, a lo que respondió que lo que simplemente pretende el candidato blanquiazul es empoderar a los que están detrás de él, empresarios y clero.

Respecto a Andrés Manuel López Obrador, el también columnista de esta casa editorial, mencionó que lo que le interesa es que quiera terminar con la corrupción que surge de las mismas instituciones públicas, a lo que el académico dijo que solamente se puede terminar con la corrupción y la impunidad cambiando de sistema.

García Hernández concluyó su participación con propuestas de tema ambiental. Abogó por la creación de un Programa Regional Contra la Sequía y también por un Programa Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, porque, dijo, las únicas acciones que se realizan son concursos de dibujo y nadie le pone atención a este fenómeno.

De igual manera consideró importante tener un Programa de Riesgo en caso de un incidente con el gasoducto. Temas de carácter socioambiental en los que, dijo, los gobiernos no piensan y por ende Zacatecas está flagelado, por lo que reiteró que es el momento de generar una alternancia en el sistema para poder transitar a una calidad de vida mejor.

Medina Padilla

Por su parte, Ramón Medina Padilla lanzó la interrogante ¿qué es lo que pueden hacer los zacatecanos sin esperar nada de la administración pública? El ex funcionario federal habló en materia de estructuras políticas y señaló que el Gobierno Federal debe impulsar una plena división de poderes y una federalización más efectiva para erradicar muchos vicios.

En materia de seguridad y justicia, dijo Padilla, se tendría que esperar un apoyo incondicional del Gobierno Federal. La próxima administración, de acuerdo con el panista, deberá tener la capacidad para implementar un mecanismo que permita garantizar la seguridad porque se ha evidenciado mucha falta de capacidad y la ciudadanía lo está demandando.

De igual manera Medina Padilla exigió la capacidad de fiscalización de las autoridades superiores de gobierno en la entidad, porque dijo que el recurso que reciben no está fiscalizado y se generan vicios como las herramienta legislativas que tanta polémica han causado a nivel local.

Para el ex coordinador de la campaña de Margarita Zavala en Zacatecas, el próximo gobierno debe también tener la capacidad de ser competitivo y sentar planes estratégicos y además llevarlos a la práctica en cuanto a las necesidades de la población, porque denunció, se ha regresado un pasado paternalista.

En materia económica para Zacatecas, Padilla dijo esperar que haya una visión de estado que permita lograr un desarrollo económico a largo plazo. Identificar la vocación económica y la capacidad que tenga la entidad para poder hacerla rentable, y puso como ejemplo voltear a ver el mercado hispano en Estados Unidos, el “mercado de la nostalgia” que genera remesas.

Igualmente aseveró que en Zacatecas falta desarrollo empresarial, por lo que se deben generar esquemas que permiten ir identificando las capacidades para fortalecer el mercado y saber en qué se está fallando. “Valdría la pena generar desarrollo en Zacatecas. Creo que como sociedad no hemos tenido la capacidad de desarrollarlo, falta cultura de desarrollo económico para una mejor generación de empleos y el progreso del estado”, señaló.

Medina Padilla propuso que para una mayor viabilidad del país es necesario ponerse de acuerdo sobre temas trasversales que, independientemente de la bandera del gobierno que llegue son necesarios, así como establecer un mecanismo que permita llegar a un acuerdo para el desarrollo humano sustentable, que es el fortalecimiento de las capacidades de las personas para llevar a buen puerto sus proyectos de vida en lo particular y en lo general.

Para Padilla se deben fortalecer ocho indicadores que son: atención al acceso a la educación, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda y accesos a alimentación en lo que dijo ha faltado imaginación. “El contexto que tenemos que lograr desarrollar para tener un progreso en el país es el cambio de mentalidad para poder aceptar todo lo que viene y tener la capacidad de romper los paradigmas que hoy limitan el desarrollo”.

Cárdenas Hernández

Finalmente Raymundo Cárdenas Hernández, ex legislador federal perredista, auguró que si ganan los candidatos que postulan la continuidad del modelo económico, por más que se estudien las experiencias exitosas para promover, estimular y apoyar a los emprendedores no se logrará avanzar.

En cambio, reflexionó, si existe la posibilidad de que la política neoliberal ya no sea la que domine y regrese la política desarrollista, consideró que habría condiciones para que los zacatecanos propusieran un nuevo desarrollo en materia rural y empresarial. Si llega Andrés Manuel López Obrador, los zacatecanos pueden hacer un gran esfuerzo para plantear propuestas muy concretas.

Cárdenas Hernández urgió que el candidato que gane, el 2 de julio deberá de dar los primeros pasos para resolver dos temas que le permitan generar un aliciente de optimismo: dar pasos iniciales para que se apruebe en septiembre la ley general que ponga orden en el tema de los ingresos de los servidores públicos y hacer efectivo el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con el cual deberá pedir la renuncia a todos aquellos corruptos que la población no avale.

Para el ex senador otro problema que tiene que resolver el próximo presidente es el sistema de partidos políticos, el cual, dijo, está desfondado, por lo que el próximo mandatario tendrá que hablar con las “ruinas que queden de los partidos” para iniciar un proceso nuevo que permita generar programas fundamentales y que se dividan en sólo dos partidos: el de centro izquierda y centro derecha.

La última propuesta del ex perredista fue con respecto a la pluralidad de los medios de comunicación, porque, aseguró, si no la hay no puede haber democracia, además de que es un derecho humano, avalado por instancias internacionales, estar informado pero, aclaró, con distintos enfoques.

Detalló que López Obrador ha comentado ya que respetará las concesiones de las grandes redes, pero enfatizó en que se debe abogar por la pluralidad. “Nuestra democracia necesita eso –dijo-, la pluralidad y el derecho a la información”.