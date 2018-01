LoMasLeidoDel2017 Estafadores operan impunemente en supermercados

Nota publicada el 18 de septiembre de 2017.

En tan sólo 30 minutos despojaron a dos personas de mil 100 pesos

Engañan a conductores a plena luz del día y frente a las autoridades

Un grupo de sujetos fue detectado nuevamente por La Jornada Zacatecas mientras extorsionaba automovilistas en el estacionamiento del centro comercial Soriana Plus. Su modus operandi fue expuesto por este diario desde febrero de 2013, cuando se documentó su presencia y afectación a la ciudadanía en las inmediaciones de Tránsito del Estado, así como en los estacionamientos de algunos centros comerciales. Esta semana se pudo constatar que siguen operando en el estacionamiento de Soriana Plus.

Lo que hacen es abordar a los ciudadanos y ofrecerles la colocación de hules en las puertas de sus autos para que éstas “cierren bien”, y aseguran que el costo será de 25 pesos por cada puerta. Luego de pocos minutos concluyen el trabajo y le cobran a los conductores 25 pesos, sólo que ahora no por puerta, sino por cada metro. De acuerdo con sus propios “cálculos”, en promedio se llevan 32 metros de hule, lo que equivale a 800 pesos, los cuales son exigidos de manera agresiva a los conductores, alegando que los dueños de los vehículos “entendieron mal”, y ellos sólo están “trabajando”.

Cuestionado sobre la presencia de los extorsionadores, un responsable de la seguridad del centro comercial Soriana explicó que están al tanto de lo que estos sujetos llevan a cabo, pero que pese a que lo han reportado a las autoridades correspondientes, éstas “sólo vienen, hablan con ellos pero al final los dejan seguir trabajando”, ello en razón de que la ciudadanía no denuncia lo ocurrido, aseveró.

La Jornada Zacatecas entrevistó a dos de las víctimas inmediatamente después de ser atracadas, y visiblemente sorprendidas y molestas, refirieron que no se les respetó el precio de 25 pesos que en un principio se les ofreció. Entre lo que ambas fueron obligadas a desembolsar por el “malentendido”, los extorsionadores reunieron mil 100 pesos en tan sólo 30 minutos.

En 2013, cuando La Jornada Zacatecas expuso con material gráfico las acciones de estas bandas de extorsionadores, se constató que procedían del estado de Aguascalientes, lugar al que correspondían las placas del vehículo que abordaron luego de terminar de operar en Zacatecas, y al cual también se desplazaron. De igual forma se constató que los individuos exigían a los conductores relojes, joyas o hasta acudir a los domicilios a “cobrarse” con algo, en razón de que muchas de las víctimas ni siquiera portaban las sumas que se les exigían.

Pese a que en esa ocasión las autoridades de Tránsito, y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas se comprometieron a tomar cartas en el asunto para proteger a la ciudadanía, los extorsionadores siguen operando a plena luz del día, y con diversas autoridades a pocos metros.