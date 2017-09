Fundamental, atender rehabilitación e inserción social para solucionar problema de inseguridad

No hay políticas que permitan alcanzar la rehabilitación de quienes se encuentran privados de su libertad en las cárceles del estado. “El delincuente asegura su trabajo cuando salga con los delincuentes”, señala ex procurador. En la imagen, el penal de Cieneguillas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Se debe fortalecer la inteligencia policial y administración de justicia: ex procurador

■ Opina que es necesaria una Policía Ministerial auténticamente investigadora

■ La prevención relacionada con la vigilancia y la disuasión, no se logra “adquiriendo vehículos con policías arriba de las camionetas”, opina González Navarro

Para que una política pública en materia de seguridad funcione debe contemplar las cinco etapas que se contemplan en este ámbito y que involucran a todos los poderes, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo y el Judicial.

Esto lo expuso el ex procurador de Justicia del estado, Aquiles González, quien señaló que hasta ahora se han tenido “acciones aisladas y mal realizadas”, sobre todo por parte de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEZ).

La primera etapa en la que debe trabajarse depende de las autoridades gubernamentales y se trata de la prevención con dos enfoques: el social y el de vigilancia y disuasión de la delincuencia.

En el social, precisó, la tarea fundamental del gobierno debe ser la generación de empleos y el garantizar el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes, a través de la implementación de un programa amplio de becas para evitar que la razón para no asistir a la escuela sea la carencia económica.

En este punto también hizo especial hincapié en que para la prevención social de la violencia y la delincuencia es indispensable trabajar en la rehabilitación de quienes son adictos al consumo de alguna droga.

Esta aseveración la dio Aquiles González pocos días después de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna hablara de un incremento en el consumo de sustancias prohibidas por parte de los zacatecanos, atribuyéndole a este hecho el deterioro en la seguridad del estado.

Sin embargo, pese a la problemática expuesta por el mandatario estatal, el ex procurador de Justicia advirtió que todavía no existe una política pública en materia de rehabilitación, pues ni siquiera se tienen centros de atención.

Únicamente mencionó el ubicado en Jerez, pero agregó que serían necesarias otras 4 o 5 instalaciones de estas características y destacó la necesidad de que estas se ubicaran en ciudades como Zacatecas y Fresnillo.

La prevención relacionada con la vigilancia y la disuasión, que es responsabilidad de las corporaciones policiales, no se logra “adquiriendo vehículos con policías arriba de las camionetas”, puntualizó Aquiles González, sino que es necesario que estas tareas se lleven a cabo “con discreción”.

La segunda etapa de la seguridad es la procuración de justicia y, al respecto, el ex funcionario dijo que es necesaria una “Policía Ministerial auténticamente investigadora”. Expuso que actualmente no se cuenta con agentes “de alto nivel”, además de que lamentó que con la ex gobernadora Amalia García Medina fuera eliminado un cuerpo conformado por 50 investigadores, licenciados en Derecho y capacitados en el extranjero.

Asimismo, aseguró que “me consta que muchos policías, porque los conozco, están cuidando a funcionarios como el presidente de Fresnillo; cuidan a presidentes municipales o casas de funcionarios policías que deberían estar en investigación y no de guardaespaldas”.

La tercera etapa es la de la administración de justicia y ésta corresponde ya al Poder Judicial. El ex procurador consideró que en este tema no ha habido tampoco avances a consecuencia de los juicios orales.

Tras calificar que el modelo asumido por México es una copia del estadounidense, indicó que “es un clamor” de distintos sectores profesionales que se revise este sistema, debido a que por ejemplo si una persona se declara culpable de un delito, inclusive homicidio, puede obtener beneficios como la reducción de su condena.

La cuarta etapa tiene que ver con la rehabilitación de quienes se encuentran privados de su libertad en las cárceles del estado. Aquiles González señaló que no hay políticas que permitan alcanzar este objetivo y, por el contrario, en el penal “el delincuente asegura su trabajo cuando salga con los delincuentes”.

De igual forma, apuntó, tampoco se cumple la etapa número cinco y que está relacionada con la propia ciudadanía y los empresarios pues se trata de la reinserción en la sociedad tras un periodo de reclusión. “Es complicado – dijo el ex funcionario – pero hay que tener confianza” ya que si no logran esa aceptación volverán a delinquir.

Estas son las cinco etapas de la seguridad pública, recalcó, que deben atenderse porque, si una de ellas falla, “hay un foco rojo” en esta materia.