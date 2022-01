Puertas abiertas para Monreal y para todos; no tengo enemigos: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Cuestionado sobre si Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sigue teniendo las puertas abiertas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “Claro que sí, para él y para todos… hasta para los adversarios, para todos. Yo no odio, y no tenemos enemigos, tenemos adversarios”.

Durante su conferencia matutina, y a pregunta expresa sobre la relevancia del legislador zacatecano en el movimiento que encabeza, luego de llamados a la unidad en el Senado frente a diferendos dentro de la bancada morenista, el mandatario afirmó que Monreal es un precursor del movimiento, como muchos.

En seguida, llamó a que en los momento de desmoralización se piense en quienes lucharon en otros tiempos por la justicia y la democracia, “y no déjanos llevar, no hacerle caso al canto de la sirenas, hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando”.

Apuntó que es un momento excepcional y un tiempo estelar en la historia del país, por ello, “no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior, y la estamos haciendo, se va avanzando, a pesar de los obstáculos con el apoyo de todos”.

Vinculó su respuesta con la sucesión presidencial y tras apuntar que se trata de “un nosotros, no un yo”, agregó: “entonces, bienvenidos todos, y acerca de los relevos, es muy sencillo: para no equivocarse lo mejor es preguntarle al pueblo, afortunadamente en eso se ha avanzado en la técnica de las encuestas y no fallan, entonces, en su momento se le pregunta a la gente, y el que esté mejor posicionado, ese, vamos todos a apoyarlo”.

A la vez, se refirió a los orígenes del Morena, al recordar que para su conformación se reunían en casa del escritor José María Perez Gay, donde se puso a consideración el nombre de Morena, mientras que fue Hugo Gutiérrez Vega quien “hizo todo un razonamiento sobre la importancia del Movimiento de Regeneración Nacional, así se llama, nada más que las siglas es Morena”.

Participaron en su conformación, además, Arnaldo Córdova, Luis Javier Garrido, Jaime Avilés, y representa la unión de voluntades de personas como Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, y muchos más que colaboraron con este objetivo.