Confirma CEM localización del obispo Salvador Rangel

Ciudad de México. El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, estuvo desaparecido tres días. Ayer a media tarde, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo la denuncia pública y dos horas después informó que había sido localizado y estaba internado en el Hospital General Dr. José G. Párres, en Cuernavaca, Morelos.

- Publicidad -

Por la noche, la Secretaría de Salud de esa entidad reportó que se solicitó el egreso voluntario de Rangel Mendoza para trasladarlo a un hospital privado, pues está seminconsciente, no ha dado su declaración, no puede decir una cosa, creemos que le pudieron haber inyectado alguna sustancia, que hace que él no esté 100 por ciento consciente , expuso el abogado Pedro Martínez Bello.

Luego de darse a conocer la localización de Salvador Rangel, Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, dio a conocer afuera del hospital que el prelado de la Iglesia católica pudo haber sido víctima de un secuestro exprés , por diversos retiros que se hicieron de su cuenta bancaria.

Explicó que miembros de la CEM se encontraban con él y parece que está bien , pero esperaban el reporte de los médicos para saber si podría rendir declaración y llegar al fondo de este asunto. Además, el funcionario mostró una fotografía del clérigo en la cama de hospital y señaló que se va a confirmar si su localización fue a partir de su arribo al nosocomio Dr. José G. Párres o antes de que recibiera atención médica ahí.

El obispo Rangel Mendoza, de 78 años, fue visto por última vez el sábado, confirmó ayer el secretario general de la CEM y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Más tarde, el organismo reportó en su cuenta de X que había sido localizado con vida.

En tanto, la FGE, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, inició la carpeta de investigación FEDFPM/94/2024, en la que el denunciante Ricardo Negrete, sacerdote que colabora con el obispo Salvador Rangel, declaró que el domingo a las 13 horas, el chofer del cura, Juan José Rivera, y su arrendador, Óscar Díaz, le notificaron vía telefónica de la ausencia del prelado.