Candidatos del PRIAN abandonan a Xóchitl Gálvez; los de Morena se aferran a Claudia Sheinbaum Pardo

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS • Mitzi A. Martínez Carrillo •

De acuerdo a una revisión de la propaganda, boletines y redes sociales de los tres aspirantes de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, a las alcaldías más importantes del estado como lo son Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, estos han evitado vincular su imagen con la de Xóchilt Gálvez, mientras que en Morena han intensificado vincular la imagen y el nombre de Claudia Sheinbaum con los demás candidatos, al grado de solicitarle al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) que prohíba que otros partidos puedan usar los datos e imagen de la ex jefa de Gobierno.

Para el caso de la capital de Zacatecas, Miguel Varela ha intensificado su promoción en el municipio con la distribución de impresos que no incluyen la imagen ni el nombre de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. En la publicidad exterior, Miguel Varela optó por difundir en un 80 por ciento de los espacios su imagen y nombre solamente, mientras que apenas en el 20 por ciento incluye a la candidata presidencial. Por el lado de las redes sociales, de las 10 últimas publicaciones en la plataforma de Facebook, el exalcalde de Tlaltenango no mencionó a Gálvez Ruiz en ninguna de ellas. El deslinde de Miguel Varela de Xóchitl Gálvez es tal que, pese a asistir a la marcha del pasado 19 de mayo, en sus distintas publicaciones de redes sociales y comunicados no mencionó en ninguna ocasión a la abanderada presidencial de la derecha mexicana.

Esta estrategia electoral es similar a la que implementa Javo Torres en Fresnillo o Roberto Luevano en Guadalupe, cuya imagen, mensajes y discursos se mantienen alejados de la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD para optar por fortalecer su propia imagen y discurso. Para el caso del municipio, el deslinde de Roberto Luévano es tal que el coordinador de los Xochilovers en Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón, denunció que se borraban las bardas de la candidata del PAN y en su lugar pintaban las del aspirante a presidente municipal de Guadalupe.

Esta estrategia de deslinde se puede ver nítidamente en las recientes encuestas electorales de estos municipios realizadas por la casa encuestadora Truedata, dirigida por Leopoldo Trueba, en las que se observa que todos los candidatos de la alianza del PRIAN y PRD tiene un mayor porcentaje de intención de voto que Gálvez Ruiz; cosa contraria a lo que ocurre en Morena, donde los candidatos van detrás de Claudia Sheinbaum.

Preferencias electorales de candidatos a alcaldes y a la Presidencia de México por parte del PRIAN y PRD: Truedata Municipio Alcalde Xóchilt G. Diferencia Notas Fresnillo 28.5% 14.6% 13.9% Datos de abril Guadalupe 30.0% 12.0% 18.0% Datos de mayo Zacatecas 17.5% 13.6% 3.9% Datos de abril

Preferencias electorales de candidatos a alcaldes y a la Presidencia de México por parte de Morena y aliados: Truedata Municipio Alcalde Claudia S. Diferencia Notas Fresnillo 39.8% 53.7% -13.9% Datos de abril Guadalupe 42.7% 56.0% -13.3% Datos de mayo Zacatecas 50.9% 57.4% -6.5% Datos de abril

Mala imagen, la herencia del PRI y PAN a Xóchilt Gálvez

La estrategia de deslinde de Xóchitl Gálvez por parte de los candidatos del PRIAN y PRD no es casual, los números proporcionados por casas encuestadoras como Mitofsky, Enkoll o Demotecnia, indican que parte de la fama negativa que tiene la candidata de la derecha mexicana se debe a que la postulan dos de los partidos con mayor desprestigio.

De acuerdo a la última encuesta de Enkoll sobre la contienda presidencial (23 de abril de 2024), a la pregunta “¿Qué opinión tiene de (…)?”: “Muy buena”, “Buena”, ¿“Mala” o “Muy Mala”, Xóchitl Gálvez es la candidata con mayores opiniones negativas con un saldo de opinión de -4; le sigue Álvarez Máynez, con 13; y Claudia Sheinbaum, con 51 puntos positivos.

En este mismo estudio publicado el 23 de abril de 2024, Enkoll indica que, al momento de preguntar “¿Por cuál candidato o candidata nunca votaría para presidente o presidenta de la Republica?” Las respuestas de nueva cuenta apuntan a Gálvez Ruiz, quien se lleva el 59 por ciento de la respuesta negativa; le sigue Álvarez Máynez, con 28 por ciento; y Claudia Sheinbaum, con 13 puntos.

Por parte De las Heras Demotecnia, la encuesta del 22 de abril de 2024, también señala que la candidata a la presidencia de la República con mayores negativos es la abanderada del PRIAN y PRD. De acuerdo a este estudio, Xóchitl Gálvez tiene un 42 por ciento y opinión negativa; Jorge Álvarez, tiene 17 puntos; mientras que Claudia Sheinbaum obtiene nueve puntos.