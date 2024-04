Ha registrado este mes disminución de 65% de homicidios dolosos frente a abril de 2023: Reyes

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Funcionarios que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz dieron a conocer resultados positivos en las diversas acciones realizadas la semana anterior en materia de seguridad, algunas de ellas derivadas del operativo de búsqueda del docente José del Rosario Urrutia, privado ilegalmente de su libertad hace 10 días.

Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno, informó que este mes ha registrado una disminución de 65 por ciento de homicidios dolosos, ya que se han presentado 48 casos, en comparación con 114 ocurridos en abril del año pasado, de forma que la tendencia es hacia la baja.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, expuso que se realizaron operativos de búsqueda del docente José del Rosario Urrutia, privado de su libertad hace 10 días, los cuales se efectuaron en Cuauhtémoc, Genaro Codina y la Sierra Fría, en donde se localizó un campamento y 11 vehículos pertenecientes a un grupo delictivo.

“Al ver la presencia de las fuerzas de reacción inmediata, ellos agarraron brecha, dejaron los vehículos y se fueron a pie. Ahí también se localizaron artefactos explosivos utilizados por los delincuentes. Todavía seguimos con actividades de reconocimiento en Genaro Codina y partiendo de ahí hacia los extremos de la Sierra Fría”, expuso.

Por otra parte, mencionó otro operativo realizado en la comunidad La Pachona, en donde se detectó “movimiento extraño” y entonces se realizó reconocimiento en campo por personal de Inteligencia, Ejército y Guardia Nacional y ahí se recibió una agresión, lo que derivó en tres personas de la delincuencia organizada abatidos y 10 más detenidos, de los cuales dos son colombianos y un venezolano.

Medina Mayoral detalló que el resultado de esta acción fue el decomiso de siete armas de fuego largas, 230 cartuchos, nueve cargadores, 500 dosis de cristal, 62 dosis de mariguana y 17 mil 400 pesos, además de varios vehículos. En lo que va del año, informó que se han detenido a 136 personas, de las cuales 18 son extranjeros y la gran mayoría del resto es de otras entidades.

También refirió que, en lo que va del año, han ocurrido 41 eventos con un total de 136 miembros de tres grupos de la delincuencia organizada que fueron detenidos.

Por su parte, Christian Paul Camacho, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que, en lo que va de este año, se han puesto a disposición a 941 personas, de las cuales la gran mayoría no son zacatecanos.

Además, dijo que se ha acumulado 230 personas que han sido sentenciadas en lo que va del año, en su mayoría por homicidio calificado, secuestro agravado, extorsión y narcomenudeo.

Mencionó un evento relevante que ocurrió este domingo en la comunidad Víctor Rosales, en Pinos, en donde civiles protagonizaron una agresión armada en contra de personas que estaban en una pelea de gallos. Como resultado, cinco de ellos perdieron la vida y este caso está en proceso de investigación.

Asimismo, Camacho expuso que el domingo se registró el suicidio de dos adolescentes, alumnas de una secundaria técnica, por lo que solicitó el apoyo de padres de familia y docentes para cuidar la salud mental.

Por último, dio a conocer que este año se han acumulado 442 registros de desapariciones, de los cuales 147 corresponden a personas desaparecidas y 295 por personas no localizadas. La diferencia es que la persona desaparecida es víctima de un delito y la no localizada puede ser una ausencia voluntaria, extravío, o se desconoce la forma de su no localización.