Convocan organizaciones a participar en la estrategia Diálogos Sociales por la Paz

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Como una respuesta a lo “poco” que el gobierno de Zacatecas ha hecho, luego del Foro de Consulta para la Integración de la Estrategia Estatal para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana, evento de “relumbrón”, en el que se gastaron recursos, y se firmó un documento en un acto protocolario, en el que se compartía la responsabilidad con la ciudadanía y que, hasta la fecha, ya no se ha convocado a trabajos, organizaciones de la sociedad civil están convocando a los zacatecanos a sumarse al ejercicio nacional Diálogos Sociales por la Paz de Zacatecas.

En conferencia de prensa, integrantes de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), la Pastoral Social, Diócesis de Zacatecas, de Universidad a las Calles AC; de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social AC, del Instituto de Reinterpretación Profesional y de Zacatecanos y zacatecanas por la Paz, expusieron en qué consistirá esta convocatoria nacional, impulsada por los jesuitas en México y que se llevará a cabo en dos fechas en la entidad, los próximos 8 y 15 de junio, en las instalaciones de la Unidad de Economía de la BUAZ, donde sistematizarán sus experiencias para una mejor organización.

“En los últimos años se ha presentado, dentro del estado de Zacatecas, un incremento desmedido de la acción del crimen organizado, lo cual ha generado enfrentamientos armados entre los cárteles del narcotráfico por controlar la región y poder disponer de las vías de comunicación carretera, pues la ubicación geográfica de la entidad es paso obligado para conectar el territorio nacional.

Esta situación ha devenido en distintos problemas, entre los que destacan, principalmente, el incremento de la violencia armada, el secuestro, extorsión y homicidios de alto impacto, lo cual ha debilitado fuertemente el tejido social de la entidad y se vuelve foco de propagación de otros factores delictivos que terminan siendo un círculo vicioso de la violencia, lo que propicia que los ciudadanos terminemos aislándonos en el miedo, inseguridad y desconfianza con el otro”, leyeron en un comunicado.

En ese sentido, consideraron que es prioritario, para los zacatecanos, atender esta problemática social de alto impacto que ha herido el corazón de los ciudadanos, quienes se han visto afectados de una u otra manera por las consecuencias de este contexto, pero, en especial, de aquellos que han sido víctimas directas e indirectas del crimen organizado y están en estado de abandono.

“Hacemos un frente a esta aguda problemática social que vivimos en todo el territorio nacional, pero en especial en Zacatecas. Maestros universitarios, asociaciones diversas, grupos y dimensiones pastorales de las Iglesias, identidades gremiales y vecinales, agrupaciones, colectivos que se preocupan por los temas en cuestión, entre otros, hacemos un llamado a todos los ciudadanos del estado a construir propuestas de acción civil y ciudadana para la construcción de paz y no violencia, a partir de los proyectos y experiencias que ya se cuentan y han sido implementados o están en desarrollo”.

Ahí, activistas explicaron que fue la compañía de Jesús, los jesuitas, quienes tomaron la iniciativa de llamar a los Diálogos Sociales por la Paz en todo el país, por lo que en Zacatecas, con la intención de reconocerse como una sociedad activa, y en el ánimo de participar de las soluciones públicas que requiere la entidad, se convoca al foro Diálogos Sociales por la Paz, conscientes de que la atención, prevención, contención y reconstrucción del tejido social es un problema complejo que tiene a los gobiernos rebasados.

“Hoy nuestro estado requiere de la unidad de todos los zacatecanos de buena voluntad que quieren y trabajan, todos los días, por buscar construir una sociedad más justa y humana, motivo por el cual se ha buscado reunir, a través de la presente convocatoria, a todos los sectores de la sociedad, sin importar creencias, ideologías, posturas y demás, pues como zacatecanos, es más lo que nos une a lo que nos divide. Es momento de trabajar juntos para construir verdaderamente una sociedad que busque, ante todo, la promoción de la dignidad de la persona humana y su pleno desarrollo”, dijeron.

Por ello se ha decidido llevar a cabo una serie de conversatorios y foros que actualmente se están realizando en diferentes estados del país, con el objeto de conocer las diversas iniciativas que han dado resultados en la construcción de paz. El objetivo que se persigue es generar una Agenda y una Red Nacional para la Paz y no violencia que pueda ser socializada e implementada en los diversos sectores sociales del país. En ese sentido, invitaron a todos los interesados en participar en la primera actividad de formación preparatoria para los diálogos, que consiste en dos encuentros previos para la organización y puesta en práctica de los Diálogos Sociales por la Paz.

Para llegar al encuentro se realizarán dos talleres preparatorios: un taller para aprender a sistematizar la experiencia de organizaciones o colectivos, el cual será el 8 de junio, y un taller de diagnósticos locales, el 15 de junio. El lugar será el auditorio de la Unidad Académica de Economía, en el campus ubicado frente a las instalaciones de la feria, a las 17 horas.

Respuesta ante poca acción de gobierno

El activista de Universidad a las Calles, Eduardo Goitia, refirió que esto es una respuesta a lo poco que se ha hecho después del foro al que convocó el gobierno de Zacatecas, a inicio de año, evento al que muchos colectivos y organizaciones se acercaron con la esperanza de construir una agenda pero que, hasta la fecha, no se ha convocado para seguir trabajando.

“Sabemos que el gobierno está trabajando con ese discurso de la construcción de paz, pero hasta donde sabemos, los colectivos que participaron en el foro no han sido convocados”, en ese sentido, señaló Goitia, es que esta iniciativa sale desde, y con la sociedad civil, para organizarse sin instituciones y desde abajo, pues el gobierno tiene otras formas de trabajar, dijo, pues la idea que tienen de la prevención está dirigida hacia el Ejército y la policía y no con la participación de la sociedad civil.

En el mismo sentido, aprovecharon para señalar que también el gobierno no está siendo coherente con su discurso, pues si por un lado dicen que se trabaja en la construcción de la paz y la recuperación del tejido social, por otro lado, utilizan recursos públicos para traer conciertos de músicos con expresiones de violencia como el rapero Gera MX, que se presentará esta semana en Zacatecas como parte de los festejos del Día del Estudiante, por ello calificaron el discurso del gobierno como una simulación.

“Estamos invitando a trabajar, a desnaturalizar nuestras violencias. Desde las instituciones públicas no pueden estar naturalizando estas violencias como los raperos, Laura Bozzo y Gloria Trevi. ¿Qué está pasando? Porque además es recurso público y lo que vemos es que no pasa nada porque no hay una lectura de crítica social y no es porque no la estemos haciendo, es que no estamos articulados. Precisamente tenemos que articularnos desde la sociedad civil, desde las universidades, desde las iglesias, porque las instituciones gubernamentales no lo están haciendo porque les genera un botín político, porque así de simplista es su pensar”, concluyó, por su parte, la activista Cristela Trejo.