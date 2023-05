Autoridades inauguran, en Villanueva, la Expo Feria Agropecuaria Regional

Por: La Jornada Zacatecas •

VILLANUEVA. El gobernador David Monreal Ávila inauguró la Expo Feria Agropecuaria Regional en Villanueva, donde anunció que iniciará la entrega de fertilizante gratuito para más de 60 mil agricultores de la entidad.

Ante más de 3 mil campesinos y ganaderos de Villanueva, El Plateado de Joaquín Amaro, Huanusco, Susticacán, Jerez, Tepetongo y Tabasco, el mandatario estatal dio a conocer que, en su compromiso con los productores pecuarios y agrícolas, se repartirán semillas certificadas y fertilizantes sin costo.

En esta Expo Feria Regional Agropecuaria en Villanueva, la segunda de cuatro que se realizarán durante 2023, el gobernador David Monreal rifó borregos, crías de marranos, aspersoras, molinos, insumos agrícolas y dos tractores, cuyos ganadores de estos últimos fueron Jesús Martínez Luévano (tractor seminuevo) y Fidel Valle del Muro (tractor nuevo).

Para beneficiar al campo zacatecano, como se ha hecho desde su creación en la Nueva Gobernanza, en esta Expo Feria Regional Agropecuaria se ofrecieron descuentos y estímulos para la adquisición de llantas de tractor, refacciones, aceites, semillas mejoradas, bebederos, sementales, remolques y maquinaria.

“Vengo a decirles que no les voy a fallar y que no desaprovecharé la oportunidad de sacar adelante al campo; es un compromiso sincero, honesto, me costó mucho ordenar y retomar el sendero del gobierno porque el campo fue abandonado y la inseguridad subía como la espuma, pero con el trabajo, la denuncia, la comunión de todos, vamos a pacificar Zacatecas”, expresó el gobernador.

Recordó que está empeñado en demostrar que se puede gobernar de manera distinta, que sí es posible capitalizar y llevar justicia a los hermanos ganaderos y agricultores, que el campo es solución y no un problema, que se puede vivir con dignidad y decoro de esta actividad, y que el campo puede generar desarrollo económico y bienestar a las familias.

David Monreal subrayó que el campo reviste una gran importancia porque la gente de los 58 municipios del estado depende de las actividades agrícolas y ganaderas, por lo que este rubro forma parte de uno de los cuatro ejes tractores para lograr desarrollo, junto a la minería, la industria y el turismo.

Puso de ejemplo que, en 2021, se destinaron apenas 130 millones de pesos al campo, pero, de ese monto, 100 millones se usaron en el pago de nómina; en 2022, se presupuestaron 330 millones de pesos y, debido a la gran necesidad, se cerró con un ejercicio de más de 450 millones de pesos. Y, en un hecho sin precedentes, en 2023 se pretende invertir más de 600 millones de pesos.

Anunció que este año se realizarán cuatro Expo Feria Regionales Agropecuarias, y en septiembre tendrá lugar la Magna Expo Feria, en la que se pondrán, a disposición de los productores, 400 tractores nuevos y seminuevos, 400 sementales para el mejoramiento genético, así como insumos, equipo tecnológico y maquinaria a mitad de precio.

Jesús Padilla Estrada, titular de la Secretaría del Campo (Secampo), destacó que, con estas Expo Ferias Agropecuarias, el gobernador David Monreal refrenda su compromiso con los ganaderos y agricultores, al hacer pública y transparente la entrega de apoyos.

Además de los tractores, en este evento se hizo la entrega simbólica de insumos y semilla de maíz a Elvira Márquez Carrillo, Míriam Guardado Hernández, Adrián Casas y Horacio Gómez García, quienes agradecieron al gobernador David Monreal por darle la importancia y atender las necesidades del campo.