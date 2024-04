Protestan por censura en campañas de la CDMXProtestan por censura en campañas de la CDMX

Por: La Jornada •

Por considerarlo un acto de censura que atenta contra el espíritu democrático de la contienda electoral , jóvenes universitarios protestaron frente a la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tras la decisión de su Comisión de Quejas por la que a partir de un recurso promovido por el PAN impuso medidas cautelares que impiden a dirigentes y candidatos de Morena vincular al candidato a jefe de Gobierno y ex alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, con el denominado cártel inmobiliario.

Con la consigna, ¡No nos callarán! , los manifestantes exigieron a los consejeros Erika Estrada y Mauricio Huesca que no sean cómplices de la corrupción. Los convocamos a que sean imparciales, tienen una responsabilidad con la democracia, respétenla .

Afuera del inmueble colocaron la maqueta de una torre elaborada con cajas de cartón pintadas de negro con la imagen de Taboada, funcionarios y ex funcionarios de esas demarcación vinculados por la Fiscalía General de Justicia en actos de corrupción, como Víctor Manuel Mendoza, quien fue director general de Planeación, está prófugo y es hermano del candidato a la gobernar la alcaldía, Luis Mendoza, y colocaron en la parte superior una caricatura del diputado federal Jorge Romero, líder del cártel .

En un posicionamiento suscrito por una decena de agrupaciones, los jóvenes estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y UACM, al que dio lectura Eduardo Torres, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señalaron que impedir que se mencione a Taboada como parte del cártel inmobiliario es una afrenta contra el derecho de la ciudadanía a informarse .

De hecho, la ex fiscal Ernestina Godoy mencionó durante una conferencia el martes pasado que al concluir su encargo al frente del organismo quedaron expedientes abiertos y recordó que en su momento informó como fiscal que hay investigaciones abiertas respecto al hoy candidato. Ya dirá la fiscalía si llega el momento en que tenga que hacer alguna imputación o no .

Al advertir que no permitirán un acto de censura, las agrupaciones anunciaron que harán concentraciones en lugares públicos para llevar la torre de la corrupción , informar a la gente sobre el cártel y alertar de el riesgo de que si estos corruptos llegan al poder van a imponer en toda la ciudad su esquema de corrupción que permitió construir 264 pisos irregulares en Benito Juárez .