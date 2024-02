Primer Encuentro de Resultados Sistema DIF Estatal

Por: ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ •

Hoy, la Lic. Sara Hernández de Monreal estará informando los resultados de su atinada gestión como Presidenta Honorífica del Sistema Estatal DIF; a más de 27 meses que lleva trabajando, ha visitado 400 comunidades en los 58 municipios de la entidad, lo cual se traduce en un aproximado de 128 000 kilómetros recorridos. Sin duda, ha hecho una gran labor desde el primer día y me consta, pues he tenido el honor de haber sido nombrado por ella y el Sr. Gobernador, Lic. David Monreal Ávila, como Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del mismo organismo. Tengo la oportunidad de advertir directamente y en los hechos, el tinte humanista que impregna la Señora Sarita a cada una de sus tareas; es incansable y lo mismo asigna instrucciones de trabajo, que carga y entrega despensas en medio de los arroyos, cómo cuando se inundó el Municipio de Genaro Codina el 16 de septiembre de 2021 y dónde mostró, su capacidad de convocatoria y de solidaridad ante la desgracia de los demás. Pasarán los años y siempre seré de la opinión de que la Señora Sarita es una gran líder que predica con el ejemplo y, a los que tenemos el privilegio de trabajar con ella, nos motiva a dar el máximo en cada encomienda, en cada acción pues está en nuestras manos el presente y el futuro de varias vidas que enfrentan diversos tipos de adversidades. Así, he visto en sus interminables giras de trabajo por todo el Estado, el acercamiento que tiene con la gente, con aquellos que históricamente han sido olvidados por otras administraciones; su preocupación fundamental son las niñas, niños y adolescentes, pero nunca descuida el tema de los adultos mayores y las mujeres en situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad y los retos que afrontan nuestros hermanos indígenas. Para la Lic. Hernández, la familia es un santuario dónde se guardan los tesoros más preciados de la vida: el amor incondicional, la complicidad que se nutre de risas y la fortaleza que se forja entre lágrimas. Sarita, cómo la conocen en las comunidades, siempre tiene las palabras adecuadas ya sea para mostrar su solidaridad ante un eventual infortunio o para exigir que su equipo de servidores públicos se esmere cada vez más a sabiendas de que tenemos la delicada tarea de atender las justas demandas de la población en materia de alimentación, salud, rehabilitación, aparatos ortopédicos y otros servicios que hacen la diferencia entre la vulnerabilidad y el progreso. La Lic. Sara Hernández, acude por igual a exponer sus programas y acciones más importantes ante la ONU o llega a las comunidades más humildes a ofrecer apoyos alimentarios y alternativas para incentivar el ingreso de las familias. La Señora Sara no hace distingos, brinda un trato amable e igualitario a toda aquella persona que necesita del apoyo del gobierno y que a través del DIF, conoce su lado más amable, el más humano. La Señora Sarita, es ejemplo de sencillez y de inteligencia, lo cual, no pelea con la firmeza de sus decisiones que siempre se orientan a la integración de las familias, al fomento de los valores y el respeto a los adultos mayores y, a la protección de la niñez y la adolescencia. El DIF cumple pues con una gran tarea que contribuye a elevar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, coadyuva a edificar la paz teniendo como soporte a la familia, visualizada como una de las principales puertas de entrada de esta aspiración común. Personalmente he aprendido mucho de la Lic. Sara Hernández, y cada que es necesario, un buen consejo me brinda para mejorar en alguna situación personal o laboral. Puedo afirmar que en la encomienda que desempeñamos todos en el DIF, encontramos en ella a una gran guía, pues se trabaja con mucho empeño, con sensibilidad humana, con una decidida voluntad de sumarnos con el Gobernador David Monreal a su estrategia de pacificación de Zacatecas, en la cual, cada una de las familias tienen mucho que hacer, al no permitir el ingreso de conductas y actividades ilícitas a sus hogares, al impregnar con valores a cada uno de sus integrantes, pues siempre se ha reconocido a la familia como la estructura fundamental sobre la que descansa la sociedad. El DIF como sistema de gobierno, cumple con una importante encomienda, la de regresar sonrisas a los rostros que la han perdido y de renovar la esperanza a quienes la han olvidado. Es un gran orgullo para el que escribe, trabajar junto a una magnífica persona que hace la diferencia por nuestro querido Zacatecas. Felicidades Señora Sarita!!!

- Publicidad -

[email protected]