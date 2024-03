Andorra retiene más de 100 mde a Juan Collado, abogado de Peña

Madrid. La justicia de Andorra mantiene retenidos más de 100 millones de euros mil 900 millones de pesos que pertenecerían a Juan Ramón Collado, que fue abogado de confianza del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, quien desde que finalizó su mandato vive en Madrid, al igual que otros expresidentes, como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Ese dinero, que puede tener una procedencia ilícita, según las indagaciones de la fiscalía y la policía andorranas, está en manos de la justicia de ese país europeo desde 2015, precisamente cuando Collado inició sus operaciones de ingeniería financiera para decenas de empresarios, políticos y presuntos delincuentes mexicanos con el fin de blanquear dinero de procedencia ilegal.

Según publicó el diario español El País en un reportaje de investigación, hay una serie de informes confidenciales que detallan un intrincado circuito de cuentas en Andorra con sucursales en Holanda, Panamá y Hong Kong, con las que presuntamente operaba Collado para blanquear las fortunas de algunos de sus clientes, entre los que se encontraban desde políticos del PRI hasta ex líderes sindicales, como Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, además de haber sido amigo cercano del ex líder priísta Roberto Madrazo.

Según la información del diario español, “Collado recurrió a un complejo negocio para mover su fortuna. Su estructura se canalizó primero a través de los depósitos de Banca Privada d’Andorra BPA y luego de Crèdit Andorrà, y sirvió para disfrazar un flujo de fondos que, según los investigadores de Andorra, podrían haber pertenecido a dirigentes políticos mexicanos”.