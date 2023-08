Inauguran la exposición “No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Es difícil hablar de esto, pero es más difícil vivir con esto”. “Un simple abrazo, un simple abrazo nos enternece el corazón, nos hace más llevadera la vida”. “Sólo le quiero decir a Dios que gracias por haberme dado a mi hijo y que tenga misericordia de todos nosotros y que pronto encontremos a todos nuestros seres queridos”. “A nadie le deseo esto, porque esto es muy fuerte, es un tormento. Ve uno sus fotos de sus hijos y no haya uno qué hacer; se desespera”. “Me estoy haciendo muy fuerte porque me han arrancado dos vidas. Me los arrancaron de mi vida”.

Estos son apenas los fragmentos de varios testimonios que llueven como granizada golpeando fuerte el corazón. Son de madres y padres que buscan a sus hijos e hijas desparecidas y cuyo eco resuena en los muros de la Casa Municipal de Cultura, donde con el objetivo de recordar, reconocer y, sobre todo, humanizar a las personas desaparecidas, diversos colectivos de búsqueda inauguraron este viernes la exposición «No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia».

Conformada por una serie de más de 50 pendones bordados con la foto y datos de los hijos, de un memorial tapizado con sus rostros, y osos y conejos confeccionados con prendas de los desaparecidos, las salas del recinto cultural, ora silenciosas, se inundaron del llanto de las madres que buscan sin cansancio y resistencia a los suyos, y no hay nada que quiebre el silencio tan fuerte como el llanto doloroso de una madre.

Cristela Trejo, de los colectivos Sangre de mi Sangre y Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, consideró que estas acciones de memoria son importantes para contrarrestar la criminalización de las víctimas y, por el contrario, humanizarlas y recuperar la verdad. “Estos ejercicios culturales y artísticos permiten humanizar a las víctimas y a las familias, para decir que son más allá de cifras, de expedientes, de inoperancia e ineficacia judicial; son personas, son sueños, son esperanzas, son rostros, son papás, mamás, y esto permite humanizar y quitarnos esa venda simplista para criminalizar”.

Las cifras de este delito, señaló la activista, son alarmantes, tanto en la manera en que ha crecido como en la impunidad que lo rodea, pues sólo hay cinco personas con sentencia por desaparición forzada de personas, es decir, desaparecer a alguien no genera castigos ni sanciones, y en sentencias por desaparición de particulares son menos de 200 a nivel nacional cuando hay más de 120 mil personas en esta condición.

“Entonces estamos hablando de impunidad. Entonces tenemos que transformar esto desde la exigencia, desde la resistencia, porque como hemos mencionado, el dolor es demasiado y, sin embargo, las familias están resistiendo ese dolor para hacer búsqueda, para tener un papel activo y la exigencia de justicia, y una forma muy amigable y muy amorosa es precisamente estos ejercicios ciudadanos, civiles, sociales, como el tejido, el bordado, la fotografía, ahora las prendas; el impacto que tiene el tener la ropa de tu hijo en un oso, en un conejo con una de sus prendas. Tiene un impacto muy favorable porque es volver a abrazar, es un ejercicio terapéutico”.

“Cuando empezamos a hacer acompañamiento teníamos un registro de 82 personas desaparecidas en 2011 y ahorita tenemos casi 3 mil personas, entonces es muy lamentable porque en un periodo muy corto estamos en niveles nunca imaginados en nuestro estado. Estamos encabezando la lista por población per capita en el primer lugar a nivel nacional en personas desparecidas”