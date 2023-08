Se manifiestan trabajadores de la Fiscalía por “autoritarismo” del gobierno estatal

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa y la Calzada Héroes de Chapultepec, a la altura del complejo administrativo, para manifestarse en contra de la respuesta de Gobierno del Estado a sus peticiones en una mesa de diálogo realizada el jueves por la noche, ya que, aseguraron, no les garantizan ningún beneficio para este año y el aumento debe ser para los mil 500 trabajadores de dicha instancia.

En conferencia de prensa realizada a las afueras de Ciudad Administrativa, Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), señaló que la mesa de diálogo fue “condicionada y autoritaria”, por lo que tuvieron que salir nuevamente a manifestarse como respuesta y pedirle a la ciudadanía que sea empática con el movimiento, pues ahora decidieron protestar “en la puerta del patrón” que le está dando la espalda a la sociedad al no atender dicha problemática, por lo que advirtieron que se verán en la necesidad de radicalizar la protesta.

Una de las manifestantes informó que se les invitó a una mesa de diálogo en la que se les dio a conocer que se había autorizado una negociación, pero la propuesta, dijo, no les da seguridad a los trabajadores de la Fiscalía en este momento, pues esa dignificación del salario de la que habla el gobernador David Monreal Ávila se daría hasta 2024, por lo que no se verían beneficiados este año.

Además de esta condición que no mejoraría su salario de manera inmediata, señaló que tampoco les aseguran quiénes seguirán al mando en las distintas áreas de trabajo y, lamentó, los hostigamientos laborales siguen, las amenazas y la coacción. Además, afirmó que los están condicionando para renovar contratos, y no les están garantizado, tampoco, que no habrá represalias.

Acusaron que las autoridades no se han puesto a revisar el documento que ellos entregaron desde el pasado 7 de julio y, a dos meses, siguen en una postura autoritaria y no les importan los trabajadores y la sociedad. Señalaron que están pidiendo el aumento para todo el personal de la Fiscalía, el cual sería posible debido al excedente que hay en el Capítulo mil, por lo que, señalaron, el gobierno miente y no respeta los derechos laborales. Por ello, también pidieron que se destituya al fiscal que, dijeron, les ha hecho mucho daño.

Finalmente, señalaron que se mantendrán en la lucha hasta que se dé una solución para todos los trabajadores y pidieron nuevamente una disculpa a la sociedad, a quien solicitaron su empatía porque el gobierno no brinda garantías.