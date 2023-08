¿Estamos listos?

Por: ANGEL SOTO •

A medida que trascurren los días y la contienda interna del partido de la regeneración nacional llega su final. Se configuran escenarios muy interesantes. Ya se alcanzan a distinguir algunos perfiles agazapados que olfatean el resultado de la encuesta.

Aunque muchos mantuvieron sus reservas, y no subieron a ninguno de los trenes de los aspirantes a la defensa de la cuarta trasformación, Es un hecho que van a estar. Por ello es importante que la sociedad organizada anticipe las posibilidades y defienda su derecho legítimo de participación dentro y fuera de los partidos políticos.

Lo hemos visto antes, Zacatecas es un caso interesante. Ha sido muy difícil consolidar las victorias del proyecto que encabeza el actual Presidente de México. Tenemos un escenario completamente distinto al del resto del país, y por ello, la actitud de la militancia y de las organizaciones Zacatecanas debe contar de mucha personalidad para afrontar la difícil tarea de conducir este proceso de continuidad y transformación.

Habrá que abrirnos con mucho criterio a las diferentes expresiones que se sumen al proyecto que encabezará la Doctora Claudia Sheimbaum, una vez la encuesta nos diga lo que todos ya sabemos. En ese sentido, la unidad pactada por los participantes de esta contienda interna es un tema de interés que se tiene que señalar. Algunos lo han dejado todo con sus señalamientos y acusaciones. Otros son muy prudentes y manejan con inteligencia la información. De otros no se sabe nada, no sabemos que andan haciendo, pero no repuntan. Aun así, Aun que se den con todo. Las facciones que se han conformado dentro del partido tendrán incorporarse a las filas de quien resulte vencedor o vencedora.

Los últimos días de la promoción de los compañeros aspirantes nos resulta muy entretenida e interesante. Nos ha servido para poner en la balanza de escrutinio público la representatividad de los contendientes. Sabemos a qué grupos pertenecen, su bagaje y arsenal político. Sus prácticas y debilidades.

Surge el compromiso de hacer algunas preguntas.

•​¿Ya está lista la militancia de las diferentes organizaciones y partidos locales en Zacatecas para conducir el destino de la continuidad y la trasformación?

•​¿Aprendimos del desplazamiento y el agandalle de las elites políticas de nuestro Estado?

•​¿Se vislumbra el final del proyecto hegemónico del Monrrealismo en Zacatecas?

Sería muy obstinado y alentador poder responder sin temor al compromiso las preguntas anteriores. Hace mucha falta trabajar con la sociedad Zacatecana en lo general. Es inminente la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos y sumarnos a los reclamos legítimos de la población en materia de desaparecidos, en la búsqueda de mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores, en la lucha por la educación pública, en la exigencia al cese de la guerra que se ha desatado contra el pueblo zacatecano y mexicano como consecuencia de los intereses estratégicos y económicos del narcotráfico. Y finalmente, pelear con mucha fuerza y empuje contra la enorme desigualdad social y económica que tanto lastima a los nuestros.

Se tienen que redoblar esfuerzos. Al menos de parte de las organizaciones de la sociedad civil se distingue una peculiar esencia en su participación. Es posible en este proceso consolidar al interior y fuera de la dirigencia Estatal del partido de la regeneración nacional, cuadros políticos que tengan la capacidad de dar la batalla contra las contradicciones del Movimiento y las malas prácticas de los grupos políticos elevadas a la costumbre. Es necesario consolidar una fuerza sin vicios que venga de lo profundo de la entraña social. Para que de este modo nos sea factible combatir el agandalle por medio de la unidad política.

México ha vivido un proceso intenso donde se ha podido reconstruir una verdad histórica de la cual poco sabíamos. Es el pueblo. Y solamente el pueblo el que debe determinar y conducir el destino de las sociedades. Por eso es tan importante esta ventana, que abierta, puede traducirse en el antes y después del Monrrealismo en el Estado Zacatecas. Ya se empieza a reconocer esa posibilidad incluso entre los jóvenes.

Hay una idea completamente nueva de lo que es hacer política en nuestro Estado.

Existe otro obstáculo, el de los grupos. Tenemos que romper con el caudillismo y el sectarismo. Hay que romper con estos patrones de conducta que lejos de sumar en lo mínimo, rompen con los intentos de la clase trabajadora por reorganizar un Estado donde se vele por los intereses de los más vulnerables.

La continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación depende esencialmente de la capacidad de la sociedad para organizarse.

Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.

Lenin.