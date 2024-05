Diputados locales también violan principios de austeridad; ganan casi 100 mil pesos mensuales

Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Uno de los principios torales de la llamada Cuarta Transformación es la “austeridad republicana” en el ejercicio del gasto público, el presidente López Obrador ha declarado que bajo este principio se han ahorrado más de 2 billones de pesos del presupuesto público y que por ellos ahora alcanza para los programas sociales y las obras de infraestructura como el tren maya, la refinería Olmeca, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum.

Como parte de la política de autoridad republicana, López Obrador al arrancar su gobierno disminuyó su salario, tal es así que el presidente pasó de ganar 214 mil 994 pesos mensuales en tiempos de Peña Nieto, a ganar 129 mil 241 pesos.

Sin embargo, las medias de austeridad y el principio de que nadie podría ganar más que el presidente a nivel federal o, para el caso de los estados, donde ningún funcionario público debería ganar más que un gobernador, poco se cumplen.

Para muestra están los datos que brinda la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en su apartado de sueldos, con un corte al 2023, donde existe una diversidad de cifras en los sueldos que muestran el desapego a este mandamiento político del partido que hoy gobierna el país y el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la PNT y con datos del 2023, los diputados locales tienen un sueldo mensual neto de 98 mil 535 pesos, mientras que el gobernador del estado recibe mensualmente 84 mil 641 pesos; es decir, un legislador local gana 13 mil 894 pesos más que el jefe del Poder Ejecutivo en Zacatecas.

Pese a tener distintas responsabilidades, los diputados locales también tienen sueldos superiores a los de uno federal que gana, de forma mensual, una dieta de 75 mil 763 pesos.

La Jornada Zacatecas publicó el pasado 7 de mayo una lista de los sueldos netos mensuales de 56 municipios de Zacatecas donde se destacan los de Fresnillo, con 116 mil 262 pesos; y Cañitas de Felipe Pescador, con 80 mil pesos mensuales.

Presidenta de la SCJN $206,947

Presidente de la República: $129,241

Presidente del TSJEZ: $118,671

Alcalde de Fresnillo $116,262

Diputado local: $98,535

Gobernador de Zacatecas: $84,641

Alcalde de Cañitas $80,000

Auditor Superior del Estado: $78,662

Jefa de Gobierno de la CDMX: $76,861

No hay ley de salarios máximos en Zacatecas

De acuerdo con un reportaje del periodista Alejandro Ortega Neri, publicado en La Jornada Zacatecas, en febrero del 2022 ( https://ljz.mx/15/02/2022/no-hay-ley-de-salarios-maximos-en-Zacatecas/#:~:text=En%20Zacatecas%20no%20existe%20una,que%20se%20aprob%C3%B3%20desde%202010. ), en el estado no existe una Ley de Salarios Máximos, aun cuando se había asegurado que se aprobó desde 2010. No obstante, el tope salarial está regulado en la Constitución Federal y en la del estado, en sus artículos 127 fracción II, III y IV, explicó el diputado local por Morena Ernesto González Romo, quien reconoció que el tema es “complejo” y “enredado”, pues aún hay servidores públicos zacatecanos que ganan más que el gobernador e incluso que el presidente de la República.

Y es que, a decir del legislador, inicialmente hubo un problema porque se señalaba que ningún servidor público debía ganar más que el gobernador, pero después se modificó para que el parámetro fuera el suelo del presidente de la República, rasgo que, de acuerdo con lo percibido por algunos funcionarios registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, no ha sucedido.

Desde 2010, el entonces diputado de la 59 Legislatura, Guillermo Huizar Carranza, declaró a la agencia Notimex que, a fin de regular los sueldos de altos funcionarios del estado, organismos autónomos, descentralizados y magistrados, el Congreso local “aprobó” la Ley de Salarios Máximos, la cual había impulsado él, por lo que, con la nueva normatividad, quien sería el siguiente gobernador, Miguel Alonso Reyes, ganaría 98 mil 700 pesos mensuales y nadie podría devengar más que él.

El legislador en aquel entonces por el Partido del Trabajo (PT), indicó que el objetivo de dicha ley era poner orden al pago de salarios y que con los recursos obtenidos se hicieran obras, pero también para regular el esquema de remuneración del gobierno estatal, el cual calificó de “mentiroso”, porque cuando el tabulador establecía para la gobernadora Amalia García Medina un sueldo de 49 mil 479 pesos con 84 centavos, la mandataria percibía cerca de 160 mil pesos.

Por tanto, con la entrada en vigor de la Ley de Salarios Máximos (LSM), la percepción total del nuevo gobernador, incluyendo bonos, compensaciones y sobresueldos, no deberá exceder los casi 99 mil pesos, dijo Huizar Carranza en aquel entonces, quien aclaró además que en dicha legislación no se regularon los salarios de los diputados locales por no considerarse necesario.

Explicó, hace 14 años, que un diputado local ganaba 83 mil pesos mensuales y que, según la normatividad que entraría en vigencia, podrían ganar hasta casi 99 mil pesos, aunque aclaró que se estaba consensuando para los diputados de 60 Legislatura un salario mensual de 85 mil pesos.

Asimismo, en dicha entrevista, Huizar Carranza refirió que el Poder Legislativo local también aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado con el fin de que las pensiones de los magistrados disminuyeran. Con esa nueva disposición, subrayó, los magistrados sólo percibirían los primeros dos años de su retiro su sueldo íntegro y el resto del tiempo obtendría el 20 por ciento del salario total de cuando estaban en activo.

Poner en marcha dicha ley, explicó también el ex legislador y funcionario, correspondería a la administración que encabezó Miguel Alonso Reyes, sobre todo sería la Contraloría Interna del Estado y la Contraloría Superior las responsables de vigilar la aplicación de la normatividad cuando entrara en vigor y cuando hubiera sido aprobada por los 58 ayuntamientos.

No obstante, cuatro años más tarde, es decir en 2014, en una entrevista concedida a este medio, el mismo Guillermo Huizar Carranza, en aquel entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno priísta de Miguel Alonso Reyes, reconoció contradictoriamente que en el estado no existía dicha Ley de Salarios Máximos, sino solamente una reforma de la Constitución local que derivaba de una federal que sólo establecía y ampliaba el concepto, pero faltaba reglamentarla por el Poder Ejecutivo, aunque aseguró que nadie ganaba más que el gobernador.

Sin embargo, donde estaba la discusión más centralizada en ese entonces, dijo, es en los municipios, que generalmente no cumplían la reforma. En la aprobación hecha en la 59 Legislatura cuatro años atrás, se armaron tres grupos de municipios: A, B y C, para establecer el salario máximo de los alcaldes y regidores de los ayuntamientos, dependiendo del presupuesto, número de habitantes y otros. Pero esa es la parte que no se cumplía, dijo.

La reforma estableció que los alcaldes de la zona A, entre ellos Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, podrán ganar 82 mil 481 pesos; los de la zona B, sobre todos ubicados en las regiones norte y noroeste, 57 mil 378 pesos; y los ediles del sur del estado, clasificados en la zona C, tenían un margen para percibir hasta 33 mil 140 pesos.

El problema al que refería Huizar, pudiera entenderse dado que en la 60 Legislatura los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP), en aquel entonces conformada por el aliancista Jorge Luis García Vera, el priísta Felipe Ramírez Chávez, Lucía del Pilar Miranda del PRD, Ángel Gerardo Hernández Vázquez del PAN y Saúl Monreal Ávila del PT, propusieron una reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas para que en la regulación de los emolumentos de los servidores públicos se reconociera como tope el salario del Presidente, no así el del gobernador, sobre todo para ayuntamientos, siendo por tanto los alcaldes los que ganarán más sin importar si era más que el jefe del Ejecutivo estatal. Reforma que fue aprobada también por la mayoría de los cabildos y entró en vigor, por tanto, en 2013.

Tal parece que hasta la fecha esta es la reforma que sigue pendiente.