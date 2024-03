Niega Femat propuesta para implementar cuotas de mil pesos a alumnos de la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El diputado federal y ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Alfredo Femat Bañuelos, desmintió una propuesta que se le atribuye para establecer cuotas mensuales a los estudiantes y así resolver el déficit financiero de la máxima casa de estudios de la entidad; contrario a ello, sugirió que la institución acceda al Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad.

- Publicidad -

En ese sentido, preciso que los comentarios vertidos en una entrevista sobre el cobro de cuotas mensuales fue un ejemplo para ilustrar el hecho de que la universidad podría acceder a determinada cantidad de recursos mediante ese fondo y con ello garantizar la gratuidad en la BUAZ.

Recordó que en el año 2019 la Cámara de Diputados debatió la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior en México y finalmente se reformó la ley para que ningún joven puedan ingresar a la universidad sin que se les condicione con el pago de una cuota.

Para tal efecto se creó el Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad a fin de que, de manera gradual y paulatina, las universidades ingresen y de esa manera dejen de cobrar cuotas y colegiaturas a los jóvenes.

Femat Bañuelos comentó que desde hace cuatro años se ha reunido con autoridades de la BUAZ y “les dije que la UAZ se tenía que preparar para ingresar a este fondo y que al ingresar ya no cobraran cuotas y colegiaturas, pero para poder ingresar al fondo la UAZ primero tiene que transparentar cuánto cobra de cuotas y colegiaturas”.

En ese sentido, detalló que, para acceder al fondo, la universidad debe tener una cuenta única y concentradora de todas las unidades académicas respecto a las cuotas y colegiaturas, porque el recurso que se documente por ese concepto es lo que el fondo le aportará para suplir el pago de las cuotas de los estudiantes.

No obstante, dijo que es el Consejo Universitario el que debería discutir si se ingresa o no a ese Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad, pero desde su perspectiva la institución debe prepararse para ingresar y que de esa forma ya no se cobren cuotas y colegiaturas a los jóvenes.

Reiteró que, para ello, la universidad debe definir si mantiene los ingresos actuales por concepto de cuotas y colegiaturas, o si lo incrementa para que el fondo le otorgue la cantidad que se haya registrado.

Por ejemplo, Femat Bañuelos mencionó que en este momento la BUAZ cobra, en promedio, un total de mil pesos a cada estudiante por semestre, lo que equivale a alrededor de 90 millones de pesos al año; si la institución registra esa cantidad ante el Fondo, entonces ese es el monto que se le otorgará para que a partir de ese momento los jóvenes ya no paguen nada.

En caso de que se pretenda acceder a más recursos de ese fondo, entonces se podría implementar “una especie de cuota solidaria que se implementaría mientras la UAZ ingresa al fondo y es beneficiada con recursos que sustituirán a los recursos que pagan los jóvenes y entonces ya no pagarían nada. Ese fondo le daría el equivalente de lo que está cobrando en cuotas y colegiaturas y eso permitiría que la universidad pudiera tener más ingresos”.

Por último, dijo que su planeamiento es que, en caso de que la BUAZ ingrese al fondo, es que una parte de ese recurso se destine a casas estudiantiles y becas, pero también para programas de sustitución de prestaciones para atender los pasivos financieros y para mantenimiento de la infraestructura.