Frente en Defensa del Issstezac iniciará procedimientos legales contra ex gobernadores

■ Los acusarán de malversación de fondos; el objetivo, “que regresen lo que se robaron”

■ La demanda incluirá a ex líderes sindicales y ex funcionarios del Instituto

El Frente Común en Defensa de los Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), informó que iniciará procedimientos legales contra ex gobernadores, ex líderes sindicales y ex funcionarios de este organismo por malversación de fondos. El objetivo, “que regresen lo que se robaron”.

El procedimiento legal se iniciará para dar respuesta a los reclamos de los trabajadores: sindicatos

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestó que “no tenemos empacho en que se haga todo el procedimiento civil, penal, contra quien resulte responsable, sean ex líderes sindicales, exfuncionarios, amigos de los gobernadores o los mismos ex gobernadores”.

En ese sentido, dijo que la postura del Frente Común es que se le debe dar seguimiento a la crisis del Instituto, pero mediante la vía legal, motivo por el que se ha construido una estrategia en ese sentido.

Señaló que el procedimiento legal se iniciará para dar respuesta a los reclamos de los trabajadores, quienes han exigido “que se persiga a los que robaron y que regresen lo que se robaron”.

Sin embargo, el dirigente sindical dijo que es necesario que el auditor superior del estado sea destituido, porque en la audiencia en la Legislatura del estado solamente presentó un informe “simple, no profesional y no categórico del estado que guardaba el Issstezac, con la aseveración de que todos los impactos legales se tendrían que disponer a partir de diciembre de este año cuando levamos muchos años en el tema”.

Castruita Hernández dijo que se hace un llamado al gobernador electo y a la nueva Legislatura para que estudien y revisen toda la documentación y expedientes que hay, así como las iniciativas de ley que los trabajadores habían presentado desde noviembre pasado, así como una nueva realizada por el Frente Común.

Marcelino Rodarte Hernández, del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, dijo que es necesario el castigo a los responsables del saqueo al instituto y que se recupere lo que se han robado.

“Este es un clamor central de todos los derechohabientes y no vamos a cesar en el esfuerzo de hacerlo. Antes era una lucha desarticulada, pero hoy el Frente Común hace el compromiso de interponer las denuncias que estén al alcance, ante todas las instancias correspondientes, para que se persiga a los que tienen al instituto en esta situación”, expresó.

Refirió que ese desfalco en el instituto ha afectado a toda la sociedad en su conjunto por la corrupción y por el desvío de recursos, por lo que “no defenderemos a nadie, ni a los sindicatos actuales, aunque estemos dentro, ni a los anteriores, ni al director y el gobernador actuales tendrá que rendir cuentas, al igual que Miguel Alonso, Amalia García y Ricardo Monreal”.

Comentó que el Frente Común ya ha avanzado en algunas denuncias en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y se planea utilizar los instrumentos legales que están a disposición de las organizaciones magisteriales y de los sindicatos.

Rodarte Hernández expuso que esta medida tiene el propósito de que se castigue a los responsables del quebrando del Issstezac, la corrupción y demás irregularidades que se han presentado por mucho tiempo.

Por su parte, Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), advirtió que si hubiese la intención de desaparecer el Issstezac y crear un nuevo instituto de pensiones, la reserva técnica pertenece a los trabajadores y esa medida tendría que ser con recursos del Gobierno estatal.

“No vamos a permitir que se vendan reservas técnicas, hoteles, centros recreativos, farmacias y demás, para que liquiden al personal. Si lo quieren hacer, que lo hagan con recursos propios”, puntualizó.

Añadió que las autoridades nunca han brindado seguridad social a los trabajadores y muestra de ello es que a los trabajadores agremiados al sindicato de telesecundaria, sección 34 del SNTE y Supdacobaez, nunca se les ha otorgado el derecho a la vivienda, por lo que estos no pueden acceder a un crédito.

En ese sentido, García Murillo manifestó que los trabajadores y los sindicatos son los más interesados y preocupados por que se lleve a cabo una verdadera reforma integral a la ley del Issstezac.