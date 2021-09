Editorial Gualdreño 493

El 7 de diciembre de 2019, a 5 días de que el maestro Manuel Felguérez cumpliera 91 años, se inauguró su exposición Trayectorias, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM; esa sería su última muestra pública y con ella seguía celebrando sus 90 años de vida -desde hacía tiempo se había propuesto festejar así cada década cumplida, con una magna exposición-; en esta ocasión, la UNAM, la Máxima Casa de Estudios de México, recibió esculturas, pinturas y murales que daban cuenta de 70 años de creación ininterrumpida. Muy significativo resultó que fuera ahí, en la institución educativa de la cual fue parte en distintos momentos, al integrarse primero como alumno y años después como profesor investigador de la Escuela Nacional de Artes Plásticas -actualmente llamada Facultad de Artes y Diseño-.

El día de la inauguración, Felguérez anunciaba también que donaría al MUAC 18 esculturas y su archivo; de alguna manera estaba planeando y organizando ya en dónde debería quedar no solo el acervo artístico reunido sino su patrimonio documental. En 2018, cuando tuve oportunidad de entrevistarlo en su museo, me decía que estaba consciente de que su final estaba cerca; lo afirmaba con naturalidad, sin drama de por medio, porque, aunque en ese momento estaba fuerte, lúcido y con energía, sabía que no viviría mucho tiempo más. Al maestro le quedaba claro que los documentos de su archivo eran parte de la memoria histórica de las artes plásticas de nuestro país, de ahí que se aseguró que quedaran en buen resguardo no solo para su preservación, sino para consultas futuras.

Cuando falleció, en junio del 2020, tenía ya decidido cuáles piezas de esa última muestra habrían de quedar en el Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre; tenía la idea de que la capilla del que fuera Seminario Conciliar a finales del siglo XIX y principios del XX, recibiera más obra de su autoría y planeaba que ahí, donde se encuentra su Retablo de los Mártires, fuera exhibida parte de las piezas de la muestra del MUAC.

El mes de mayo pasado, llegó a este museo del que tanto se honra tener Zacatecas, lo dispuesto por el artista originario de Valparaíso, entre otras cosas, su biblioteca completa, que ahora formará parte de este recinto cultural. El maestro, recordemos, no fue solo pintor, grabador y escultor, incursionó como escenógrafo en teatro y cine, como escritor, profesor e investigador, de ahí que su colección bibliográfica reúna no solo textos de artes plásticas, sino de otras disciplinas como arquitectura, historia y literatura, entre otros. Qué afortunados somos en su tierra de recibir más muestras de su generosidad. Seguramente corresponderá a la siguiente administración gubernamental darle continuidad a los planes que tanto el maestro como su esposa Meche hicieron para el museo.

La semana pasada, el Senado de la República recibió una pintura que la señora Mercedes Oteyza de Felguérez donó para que fuera exhibida en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política; se trata de una pieza en gran formato, en la que prevalecen los tonos en dorado, y que será parte del “lugar donde construimos los acuerdos para el país”, como afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Hace unos días también, recibí el libro Manuel Felguérez. El futuro será nuestro, en que figuran como editores Cuauhtémoc Medina, en colaboración con Pilar García y Ekaterina Álvarez; con textos de Lucia I. Alonso Espinosa, Gilberto Borja, Pilar García, Amanda de la Garza, Enrique Graue Wiechers, Ramiro Martínez Estrada, Cuauhtémoc Medina, Ángel Miquel, Daniel Montero, Iván Ruiz, Alejandro Tello Cristerna y el maestro Manuel Felguérez; la gestión e investigación iconográfica estuvieron a cargo de Pilar García y Vanessa López García; y la investigación es de Andrea de Caso. Se trata de un libro en cuya edición colaboran la UNAM -a través de Cultura UNAM, el MUAC, el Patronato MUAC y el Instituto de Investigaciones Estéticas-; el Museo Amparo; Editorial RM; y el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura.

Esta espléndida edición puede ser adquirida en su forma impresa, pero también puede ser consultada -e incluso descargada en formato PDF- en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM 1. Además del valioso registro fotográfico, los textos incluidos resultan imprescindibles para un mayor acercamiento a la vida y obra de Manuel Felguérez (destaca entre ellos la entrevista que le realizó Cuauhtémoc Medina en el año 2003). Dese la oportunidad de leerlo.

