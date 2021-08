Condiciona Anaya presentarse al juez si hermanos de AMLO hacen lo mismo

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, condicionó su presentación ante un juez a que los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pio y Martín, se presenten ante el mismo juez, el 25 de agosto de 2021. Foto tomada del video difundido a través del Twitter de @RicardoAnayaC

El excandidato presidencial Ricardo Anaya condicionó su presentación ante un juez a que los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pio y Martín, se presenten el mismo día, a la misma hora y ante el mismo juez, para que les den el mismo trato y se valoren sus pruebas de la misma manera.

Añadió que de los hermanos del mandatario hay videos recibiendo dinero, mientras que las acusaciones en su contra son “un invento” de López Obrador en boca de Lozoya y por eso no hay pruebas.

En una nueva videograbación que subió a internet, Anaya preguntó al jefe del Ejecutivo si “no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos, porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad eran para ti”.

El ex candidato presidencial del PAN expuso que el Presidente lo ha animado a presentarse este jueves al reclusorio norte para que lo “metan a la cárcel 30 años” y lo ha hecho argumentado que no importa ir a la cárcel siendo inocente. Añadió que no ha podido explicarle a su hija de nueve años porque el presidente de México dice que no importa ir a la cárcel cuando eres inocente.

Ricardo Anaya acuso el sábado pasado que López Obrador lo pretende meter a la cárcel sobre la base de señalamientos que provienen de Emilio Lozoya, a quien se le acusa de hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

El ex director de Pemex ha resaltado que entregó millones de pesos a Anaya para que se aprobara la reforma energética en el sexenio pasado.