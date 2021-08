Baches, responsabilidad de gobiernos estatales y municipales: AMLO

El presidente López Obrador señaló que el deterioro de calles y avenidas es asunto local, el 5 de agosto de 2021. Foto Cuartoscuro / Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el problema de los baches en las ciudades es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, pero la Federación contribuiría para solucionar esta problemática, incluso creando una empresa pública de distribución de gas natural a fin de meter este servicio – donde los vecinos lo pidan- a precios bajos y, a la vez, arreglar las calles.

Al abordar el tema en la conferencia de prensa matutina, señaló que se considerará una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación pero subrayó que el deterioro de calles y avenidas es asunto local.

En ese punto lamentó que haya gobiernos estatales que no tienen ni para pagar la nómina, por crisis heredadas, pero al llegar al cargo no hicieron nada en materia de ahorros y austeridad para afrontarlo.

En el caso específico de los baches, luego de que en días pasados señaló que este problema es de alta preocupación de los ciudadanos, incluso por encima de la delincuencia, el Presidente dijo que se analiza la forma de atender el asunto, aunque de entrada indicó que la mejor forma es la acción tripartita, de los tres niveles de gobierno.

“Sí es una necesidad sentida; un presidente municipal lo cuestionaban mucho por los baches y le contesta al ciudadano que se quejó ‘pues ya no pases por ahí’.

“Luego me dicen que va el Presidente municipal a un estadio, en una final, y nada más lo enfocan y empieza todo el estadio ‘baches, baches, baches’”.

El presidente López Obrador dijo que contó esa anécdota para mostrar que los baches es una necesidad sentida de los ciudadanos, aún cuando un medio de comunicación se burló del planteamiento.

Insistió en la responsabilidad de los gobiernos locales pero reconoció que estos enfrentan crisis económicas.

“Pero, bueno, por la corrupción del período neoliberal hay gobiernos estatales que no tienen para pagar la nómina. Desde luego ellos debieron, cuando tomaron posesión, haber actuado, no que heredaron deudas muy grandes y no hicieron ajustes, no hubo autoridad para que alcanzara el presupuesto.

“Si no hay corrupción y hay una austeridad hay un ahorro en las obras de hasta 70 y 80 por ciento.

Entonces, sí se puede hacer una nueva administración”.

Señaló que no descartan ayudar e incluso formar una empresa pública para usar los excedentes de gas natural que compró la pasada administración y, a la vez, reparar las calles.

“Ahora con lo del gas no descartamos, porque tenemos que andar resolviendo los problemas que nos heredaron, tenemos excedentes en gas natural , en grandes cantidades, que se adquirieron en el gobierno anterior, tenían dos negocios, realmente uno, porque el otro lo inventaron: que se necesitaban 12 plantas termoeléctricas, que no se necesitaban, porque era cosa de darle a las plantas de la CFE despacho y no dejarlas hasta el último, después de las compañías particulares.

Sólo les permiten generar el 35 por ciento.

“Acabó estar en Nayarit, en dos presas, de 4 que construyeron durante los gobiernos de Fox y Calderón, y las tienen paradas porque no turbinan.

“Para operar esas 12 termoeléctricas en la administración anterior no las construyeron pero sí tenemos gas de sobra.

Tenemos una disponibilidad de 40 por ciento de todo el gas que se adquirió, que no lo podemos hacer porque en toda la industria no hay capacidad para hacerlo”.

Sin embargo anotó que en algunas zonas la gente no lo quiere gas natural bajo el argumento de que no tiene el calor suficiente y, lo segundo, es que las empresas meten ese servicio pero dejan destruidas las calles.

“Entonces, si logramos introducir gas natural podríamos alcanzar dos cosas: una que es garantizar precios más bajos para la gente y dos, hacer el compromiso de arreglar completamente las calles.

Todo esto tiene que ser voluntario . Nos llevaría tiempo la instalación y vamos avanzando.

El problema de los baches no se resuelve con gasto en mantenimiento y luego viene las lluvias y ahí está el bache, sino de poner hasta calles de concreto, siempre y cuando se tenga agua, drenaje y si los vecinos quieren gas”, expuso.

No descartamos – indicó a pregunta expresa- que esa vía sea a través de una empresa pública.

Luego aprovechó el tema para agradecer a los distribuidores de gas por entender “que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares y les agradezco que hayan actuado de manera responsable. Y lo mismo pido a los comisionistas.

“Ya nosotros estamos actuando porque es un asunto de seguridad nacional y que tiene que ver con la economía popular”, subrayó.