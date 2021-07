Iniciativa de reforma a Ley del Issstezac requiere un análisis profundo y tal vez no quede aprobada en la actual Legislatura: Tello

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, durante la conferencia de prensa virtual

Es “amplia, robusta y compleja”, reiteró el gobernador de Zacatecas

Señaló que el gran problema del Issstezac es que cada vez hay más jubilados y el estado ya no tiene capacidad para dicha situación

En conferencia de prensa virtual, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, reiteró que la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) es “amplia, robusta y compleja”, por lo que tiene que haber un análisis profundo para su aprobación, la cual, dijo, no cree que esté lista en lo que le resta a esta Legislatura, porque ya terminó su periodo ordinario y por el tiempo que le queda.

Indicó que el gran problema del Issstezac es que cada vez hay más jubilados y el estado ya no tiene la capacidad para esta situación, por lo que la Legislatura no debe tomarse el tema a la ligera, ya que esto tiene que ver con la viabilidad financiera del estado y en ningún momento se busca dañar a los trabajadores, por el contrario, se les dañaría si no se propusiera nada para solucionarlo.