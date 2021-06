A reforzar opciones para los que menos tienen: Ramírez de la O

Una sede de la Secretaría de Hacienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto La Jornada chivo

Ciudad de México. El recién nombrado secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que es un honor asumir el puesto bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y así continuar con el buen trabajo que se ha hecho en esta materia por quienes lo han precedido.

Durante su presentación oficial en el Palacio Nacional, el nuevo titular de Hacienda ijo que lo anima “mucho poder usar mis experiencias y mi esfuerzo para poder apoyar al presidente López Obrador en el proyecto de transformación que está avanzando y en este caso para el fortalecimiento de la economía, la cohesión social, reforzando las oportunidades para todos, pero especialmente para los que menos tienen, con un mejor rumbo, prosperidad y oportunidades para las nuevas generaciones.

“En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año hacia el 2024, el aseguramiento de economías en el uso de recursos públicos, el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y las oportunidades en la banca de desarrollo”.

“El momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y de una recesión global de gran alcance, debemos todos juntos trabajar para que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva para toda la población del país”, señaló.

“Estoy asumiendo esta responsabilidad después de haber pasado muchos años observando y estudiando la economía mexicana desde mi actividad privada profesional, viendo la evolución de las ligas con la economía global así como el desempeño de varias regiones del país.