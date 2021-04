David Monreal es un cobarde que miente para evadir las consecuencias de sus actos: Claudia Anaya

Si Monreal no tiene el valor para enfrentar sus acciones, no se merece dirigir los destinos de Zacatecas, expresó la candidata por la coalición Va por Zacatecas

Luego del tocamiento indebido de David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura de Zacatecas, a Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila, la sociedad, y de manera particular, las mujeres zacatecanas, siguen a la espera de que el aspirante acepte la responsabilidad y las consecuencias de sus actos, afirmó Claudia Anaya Mota.

“Resulta irresponsable y cobarde la actitud de David Monreal, primero, al evadir responder los cuestionamientos públicos de su comportamiento inmoral hacia su compañera de partido, pero no sólo eso, falta a la inteligencia de la gente al afirmar que el video es una mentira y está truqueado. Lejos de ofrecer una disculpa, miente”, subrayó Anaya Mota.

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Zacatecas apuntó que expertos en edición han demostrado en dos noticiarios nacionales, a la opinión pública y a millones de personas, que el video no presenta cortes que evidencien una manipulación dolosa y, por el contrario, se ha demostrado que la acción perversa de Monreal se llevó a cabo sin el menor pudor ante todo un público que seguía su actividad en vivo desde el municipio de Juchipila. Aun así, evade disculparse.

El comportamiento de David Monreal es el típico hombre que violenta: niega los hechos, se victimiza y, además, es capaz de manipular a la víctima para que ésta lo deslinde de cualquier sospecha o señalamiento moral y social de sus acciones grotescas, abundó.

Anaya Mota manifestó lo siguiente: “Mi solidaridad total con Rocío. La candidata ha sido victimizada en múltiples ocasiones, no solamente con el tocamiento indebido, sino también cuando la presionaron para hacer el video y, después, con la agresión que ha vivido en redes sociales. A las mujeres que tienen miedo de los hombres que les hacen daño, no están solas; a Rocío, en particular, mi solidaridad, apoyo y respaldo”.