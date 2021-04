Dudas y rechazo de padres a volver a las aulas en este ciclo escolar

Una niña toma clases a distancia. Foto María La Jornada / Archivo

Ciudad de México. Padres de familia de alumnos de prescolar y primaria señalaron que, pese al anuncio de un posible regreso a clases antes de que concluya el ciclo escolar 2020-2021, tras la vacunación del personal educativo, existen dudas y rechazo para que sus hijos vuelvan a las aulas debido al riesgo de un posible contagio de Covid-19.

Amelia, madre de una estudiante de 3º de primaria, afirma que si la escuela de su hija reabre en junio próximo, “no la llevaría, porque ya casi se termina el año escolar y no lo veo funcional, además todavía no están vacunados todos los adultos en casa y el peligro de generar contagios sigue presente”.

Destacó que su esposo, Antonio, quien labora en casa desde el inicio de la pandemia “tiene muchas dudas porque vivimos con sus padres, y aunque ya fueron vacunados, el resto de la familia no ha tenido esa oportunidad, además de que las escuelas deben de estar preparadas, no sólo limpiarlas, sino que deben tener agua, luz y toda la protección. No creo que estemos listos para un regreso presencial a clases”.

Luis tiene 38 años y cuida de sus hijos, Mateo, que va en 4º de primaria, y Luisa, que cursa el 2º grado de prescolar. Reconoce que estos 13 meses de encierro han dejado una huella en sus hijos. “Ya no están tan emocionados como antes de que, aunque fuera en su tableta, veían a sus compañeros, sobre todo Mateo. Veo que está cada vez más harto, igual que su hermana”.

Pese a ello considera que “lo pensaría mucho antes de llevarlos, un día sí y otro no, a la escuela. No sabemos qué ha pasado en las casas de sus compañeros ni qué tanto se han cuidado, y el salón puede ser un espacio muy factible de generar contagios en los niños, que además suelen ser asintomáticos, así que tendría que pensar si esperamos o no a que siga avanzando la vacunación en los adultos”.

Como padres, señala Amelia, “nuestra tarea también es explicarles qué está pasando, y saber qué piensan, porque al final los niños también corren riesgos. Debemos hacerles entender que esto va a pasar, que no va a ser toda la vida así, que la pandemia es algo que nos estacionó, y que habrá un momento para regresar a la escuela, aunque no sea tan pronto”.

Sofía tiene 79 años y cuida a su nieta Anita, que este año ingresó a la primaria. Recuerda que “cuando iba al kínder, antes de la pandemia, me encargaba de recogerla y darle de comer, es muy tranquila y nos hacemos compañía, pero ahora que se va a vacunar a los maestros para abrir las escuelas le digo a mi hija que sería de mucho riesgo, porque en casa estamos el abuelo y yo, y aunque nos vacunamos, uno nunca sabe qué puede pasar”.