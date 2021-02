Condenan gobernador y titular de la SSZ lo sucedido con los 33 vacunados en Villa de Cos

El gobernador Alejandro y el secretario de Salud, Gilberto Breña, en conferencia de prensa, este lunes ■ foto: andrés sánchez

■ “La gente que se vacunó tiene todo mi respeto, pudiera decir que tengo amistad con todas ellas, no los culpo, quizá fueron mal informados; no tengo parentesco”: Tello

■ Se tiene que guardar el orden para no “desquiciar la vacunación”: Gilberto Breña

“La gente que se vacunó tiene todo mi respeto. Pudiera decir que tengo amistad con todas ellas, no los culpo, quizá fueron mal informados. No tengo parentesco como se dijo por algunos medios de comunicación. Tenemos que entender que se hizo algo incorrecto, no tiene que ver con Morena, el PRI o el PAN, se hizo algo incorrecto y punto. Hubiera sido más valioso dar la cara y decir que no se vuelve a repetir, tampoco satanizo al Gobierno Federal, pero espero que no se vuelva a realizar”, dijo el gobernador Alejandro Tello con respecto a las 33 personas que acudieron a inocularse sin ser de la comunidad de Bañón, Villa de Cos.

En el marco de la conferencia de prensa sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia Covid-19, el mandatario estatal informó que pidió a la Coordinación Jurídica que investigar si el caso de los 33 representa un delito y de haber soporte legal, se interpondría una denuncia, esto con el objetivo de que no se ignora el hecho, dejar constancia de que se obró al respecto. “Lamento y rechazo el influyentismo. Jamás lo haría yo, jamás permitiría que una persona, familiar o un amigo se brincaran el orden y ojalá no se repita”, sentenció.

Por su parte, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, señaló que se tiene que guardar el orden para no “desquiciar la vacunación”, por lo que llamó a la población a que eviten la pena de andar “persiguiendo la vacuna” para ser inmunizados antes, lo que pudiera ser riesgoso para el caso de la segunda dosis porque éstas no se pueden combinar. Por lo que reiteró que no es conveniente que la gente vaya de un municipio a otro, ya que todos serán vacunados, conforme al orden establecido, pero si no demuestran que residen en la localidad, no se inoculará.

La gente que se brincó el orden, refirió Breña Cantú, tenía derecho a ser vacunada, de lo que no tenía derecho era de irse a otro municipio, ya que cada quien debe ser vacunado en su localidad. Asimismo, el funcionario informó que en el Comité Estatal de Vacunación se dio una minuta en la que se especifica que solamente serán vacunados los residentes de los municipios para evitar que la gente comience a desplazarse y se genere un caos. “Fue un hecho, ya sucedió y hay que evitar que siga sucediendo de forma subsecuente”.

Hasta el momento, informó el jefe del Ejecutivo estatal, se le ha aplicado la primera dosis a 12 mil 42 trabajadores del Sector Salud, y se ha completado la vacunación, es decir, con la segunda dosis, a 8 mil 706 miembros del sector. Mientras que por el lado de los adultos mayores, los últimos reportes señalan que se han inoculado en su primer dosis a 9 mil 740, quedando pendientes de una segunda dosis, junto con el sector salud, 13 mil 076 personas, por lo que el avance hasta el momento es 0.54 por ciento del total de la población zacatecana.

Asimismo, Breña Cantú informó que se ha mandado una lista al Gobierno de México de los médicos particulares que necesitan ser vacunados, los cuales ascienden a 2 mil 800, más los cerca de 3 mil que aún no reciben la primera dosis, además, se está buscando que se vacune también al personal de Protección Civil y Semefo y demás sectores que estén involucrados con el tratamiento de pacientes, pero, advirtió, mucho depende de la rapidez y el número de dosis que lleguen a la entidad.

Bajan defunciones y nuevos casos;

llaman a no relajar medidas

En lo que respecta al reporte estadístico de la pandemia, el gobernador informó que con respecto a la semana antepasada, la que recién terminó tuvo una baja tanto en las pruebas realizadas como en los resultados positivos, pues si bien la segunda semana de febrero registró 2 mil 48 pruebas y 799 positivos, las cifras de la última bajaron a mil 343 pruebas y 575 casos positivos, es decir, 224 casos menos en una semana.

Al respecto, Tello Cristerna celebró que es bueno que se hagan muchas pruebas, lo que quiere decir que la gente al primer síntoma se revisa y no esperan a que aparezcan otros más y por lo tanto se brinde una atención tardía, un rasgo que generó mortalidad en un principio en Zacatecas. Gracias a esto, el promedio de contagios cotidianos ha bajado de 114 a 82, lo que no debe tomarse como algo a la ligera advirtió el gobernador, “ni echar campanas al vuelo” y relajar las medidas por el riesgo de un rebrote.

Al igual que la baja en los contagios, también las defunciones mostraron un ligero descenso en la última semana, pues a diferencia de los 97 fallecidos la semana antepasada, la que recién terminó registró 66, es decir 31 muertes menos, con las cuales se llegó a 341 defunciones en el último mes, con un promedio diario de 12.

En cuanto a hospitalización, el mandatario estatal informó que hasta el momento se encuentran hospitalizados 96 zacatecanos, de los cuales 55 se reportan como estables y 41 en estado grave. Asimismo, de las 364 camas disponibles, el 28 por ciento de las de hospitalización general se encuentran ocupadas y el 25 por ciento de las de ventilador también se encuentran siendo utilizadas. No obstante, el mandatario celebró que el promedio de ocupación es muy bajo en comparación a meses anteriores, lo que es una ventaja para una mejor atención.

De ahí que el mandatario reiterara el llamado a la población zacatecana a que no se confíe ni lea erróneamente que los casos de contagios y muertes vayan a la baja, sino que acatar las medidas para que permitir que esta tendencia continúe en las siguientes semanas y poder disminuir la mortandad que es lo más importante.

Por su parte, Breña Cantú enfatizó en que la pandemia sigue y es en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Sombrerete donde se concentra el 70 por ciento de los contagios, mientras que en los tres primeros son los que registran el 51 por ciento de las defunciones a causa del virus, es decir, mil 327 de ellos, mientras que en el resto de los municipios se ostenta el otro 49 por ciento, aunque hay algunos focos rojos.

Por tal motivo, el funcionario secundó el llamado a que la gente no se confíe ya que mucho trabajo ha costado mantener la pandemia y se ha visto que cuando se relajan las medidas aumentan los contagios y, por ende, se tiene un mayor número de decesos. “La población ha ido entendiendo su responsabilidad, la gente usa el cubrebocas y hay que seguir con estas medidas”, concluyó.