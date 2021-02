Con Ley de Iniciativa Preferente habrá retos para el país en el camino hacia la soberanía energética

Manuel de Jesús Macías Patiño, director de la Agencia Estatal de Energía (AEE) estuvo como invitado en el programa Sound Politicón ■ foto: miguel ángel núñez

Es probable que se repita el fenómeno de apagones en diversas regiones del país, por lo que será necesario tomar medidas para que no afecten demasiado a la población: Jesús Macías

Con la posible llegada de la Ley de Iniciativa Preferente llegarán muchos retos para el país en el camino hacia la soberanía energética, pero es necesario que se afronten para mejorar la manera en que se genera energía en el país y cómo esta es utilizada, esto acorde a las declaraciones de Manuel de Jesús Macías Patiño, director de la Agencia Estatal de Energía (AEE) en el programa Sound Politicón.

Sin embargo, comentó que la ruta no será sencilla, porque es probable que se repita el fenómeno de apagones en diversas regiones del país, por lo que será necesario que se tomen ciertas medidas para que no afecten demasiado a la población, pero hay que reconocer que el país y en específico Zacatecas, tienen muchas posibilidades de generar energías más limpias y que impulsen esta iniciativa en la dirección correcta.

En el programa, Carlos Galaviz y Carlos Navarrete comentaron que este tipo de iniciativas son características del proyecto de la Cuarta Transformación, pero que será difícil para los representantes de este llevarlo a cabo, pues el país ha dependido de empresas privadas por mucho tiempo y no cooperarán en esta iniciativa de ley de una manera tan sencilla, pues incluso se llegó a decir que los apagones de finales del año pasados pudieron haber sido orquestados por éstas, aunque tales dichos fueron descartados por el Gobierno Federal.

Según Macías Patiño, México y Zacatecas tendrán que aprender, no sólo a generar energías por su cuenta, sino que estas tendrán que ser cada vez más limpias y se tendrá que aprender también a acumularlas de manera responsable para que se use por completo y no se desperdicie, pero llegar a ese punto también llevará un proceso de reforma para otorgar permisos de manera más eficiente.

Para este proyecto se tendrá que considerar la generación de energías como la solar, eólica y otras, pero también la extracción de gases naturales, pues el país tiene diversos lugares donde se generan gases naturales que pueden ser aprovechados y se están dejando en segundo plano. Aunque puedan resultar costosas en primera instancia, a largo plazo esto resultará beneficiar a todos los mexicanos.