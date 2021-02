Acusan a directores de la BUAZ de interferir en proceso electoral a favor de algunos candidatos

Instalaciones de la Unidad Académica de Derecho ■ FOTO: FACEBOOK

■ Las irregularidades se han presentado en Estudios de las Humanidades, Derecho, Ciencias de la Tierra, entre otros

En el marco del proceso electoral que se realiza en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), docentes y alumnos han acusado a los directores de las unidades académicas e incluso a la Comisión Electoral de interferir en favor de candidatos determinados.

Algunas de estas situaciones se han presentado en las unidades académicas de Estudios de las Humanidades, Derecho, Ciencias de la Tierra, entre otras, donde se disputan la candidatura expresiones políticas opuestas.

En la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades, la estudiante Brenda Castro denunció que hace dos meses fue expulsada del programa de Doctorado en Estudios Novohispanos de manera arbitraria, y aunque su caso está en proceso de dictaminación por parte de la Defensoría Universitaria, la excluyeron del padrón y por lo tanto no podrá ejercer su voto.

Asimismo, el candidato a la dirección de este centro, Alberto Ortiz, envió un documento a la Comisión Electoral en el que denuncia la intromisión, en su perjuicio, de la directora Laura Gemma Flores.

Brenda Castro relató que a ella le asignaron una calificación baja, pero en lugar de seguir el procedimiento que establece un programa de posgrado de calidad adscrito al Conacyt, que consiste en efectuar una reunión colegiada para valorar si el alumno puede mejorar; si la decisión es que no, el caso se turna al Consejo de Unidad y en caso de ser necesario al Consejo Universitario.

En su caso, refirió que “no se me indicó nada y a una compañera le hicieron llegar la baja de la unidad y a mí me mandaron un correo diciendo que me atuviera a las consecuencias, Nunca había recibido un correo de ese tipo en la universidad”.

“A mi propia asesora no le agradó mi trabajo y ahí empezó el hostigamiento, a diferencia de mis otros compañeros, fui la única que presentó cinco trabajos extra. Se me trató diferente y con más exigencias y aún así respondí, pero me pusieron bajas calificaciones y la asesora dejó de atenderme”, expuso.

Castro indicó que presentó una denuncia a la Defensoría Universitaria y ahí le notificaron que sus derechos universitarios permanecían hasta que hubiese un resolutivo, pero a pesar de ello se le excluyó del padrón y por lo tanto no podrá votar este viernes.

Al tratarse de una unidad académica pequeña, dijo que dos votos (el de ella y la otra alumna) dada de baja pueden decisivos en la elección de la dirección, por lo que consideró que hay intereses políticos para que esa situación favorezca una candidatura.

Por su parte, la directora Laura Gemma Flores aseguró que de su parte no ha habido injerencia en el proceso electoral al interior de esa unidad académica y consideró que una de las candidaturas utiliza el caso de las alumnas para beneficio de sí mismo.

Indicó que una alumna se dio de baja debido a que se detectó plagio y la otra porque reprobó una materia, lo que implicaría arriesgar la adscripción del programa al PNPC del Conacyt.

También refirió que el candidato aludido firmó los acuerdos para que ambas alumnas fueran dadas de baja, lo que evidencia que de su parte no hay decisiones unilaterales, además que no ejerce ninguna forma de acoso o persecución contra los alumnos.

Otros casos han sido en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y Derecho, donde se han negado candidaturas, cuyos afectados afirman que eso obedece a que los grupos políticos pretenden mantener en esos cargos a personas afines y para ello también han intervenido los directores.

En la preparatoria 1, el docente Amado González Ibarra presiona a sus alumnos para que participen y asegura que les tomará la votación como una actividad del curso, ya que la finalidad es estimular su formación en el aspecto político. Les recuerda que no olviden cumplir en tiempo y forma con su registro. Agrega que la participación política es fundamental en una sociedad.