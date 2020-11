No hay nada escrito sobre candidatura a la gubernatura de Morena y sus alianzas: Medina

Luis Medina Lizalde fue el invitado al programa Sound Politicón ■ FOTO: ODÍN SALINAS

■ Dice que acordó con José Narro y Ulises Mejía, que apoyarán a quien obtenga la candidatura de esta terna

■ Advierte que no respaldaría a David Monreal, quien tiene una “pésima percepción de su desempeño” como funcionario federal y denuncias administrativas

■ No le agrada una posible coalición con el Partido Verde, porque debe haber un contenido programático común

En la edición semanal del programa de radio Sound Politicón, Luis Medina Lizalde afirmó que no hay nada escrito en cuanto a la candidatura a la gubernatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ni sus alianzas, pues tienen hasta el 23 de diciembre para definir si van en coalición y con quién.

En compañía de Carlos Galaviz y Carlos Navarrete, conductores del programa, el ex dirigente estatal de Morena destacó que entre los tres aspirantes a la gubernatura, el senador José Narro, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro y él, han acordado respaldar a quien sea electo como candidato, únicamente de los mencionados.

En cuanto a uniones políticas, comentó que la alianza natural para el proceso 2021 sería con el Partido del Trabajo (PT), aunque tanto la alianza como la elección del candidato debe ser por consulta, sostuvo, y no por imposición: “uno sólo es un militante, pero no puede determinar lo que viene”.

Contrario a lo que se sugiere de hacer mancuerna con el Partido Verde, señaló ser crítico de aliarse “para ganar”, a lo que añadió que debe haber contenido programático común para aliarse, por lo que no aceptaría esa posibilidad, y evitar que Morena “haga el papelón de PRD al aliarse con el PRI y el PAN”, porque eso afecta los principios de los partidos, afirmó.

Opinó que puede haber alianzas parlamentarias, con una legítima negociación, pero “no se dan las condiciones para una alianza electoral”.

Respecto a lo estipulado de que en Zacatecas la contienda sea entre candidatas mujeres, para lograr la paridad de género, la opción, indicó, sería Giovanna Bañuelos, senadora por el Partido del Trabajo (PT).

Retomando si se respaldaría o no a un candidato externo, afirmó que no sería el caso con David Monreal, puesto que su campaña “no ha sido afortunada porque se puso a chillar y comer pinole, algo que no se puede hacer”; este comentario lo fundamentó en que el mencionado salió con una “pésima percepción de su desempeño”, así como denuncias administrativas, y siendo objeto de auditorías, que lo mantiene vulnerable jurídicamente, lo cual hace pensar a los partidos si postularlo con la “posibilidad de quedarse en el camino debido a su situación jurídica”.

Incluso aseguró que las encuestas que muestran a Monreal como el más aceptado por la población como candidato a la gubernatura, Medina aseguró que son de “carácter fraudulento”, ya que no incluyen a todos los candidatos y siempre hay una réplica inmediata y contraria a lo mostrado; por eso el partido “hará una encuesta real y el resultado va a ser muy diferente”, declaró.

Cambiando de tema, y a propósito de la iniciativa de ley propuesta por el gobernador Alejandro Tello, para que sea obligatorio el uso de cubrebocas, se mostró inconforme, considerando que es una medida ingenua, que además es una imposición irreal porque no asegura que quienes no usan cubrebocas lo hagan.

A esto respondió afirmando que lo importante es no politizar el tema, que no contradigan ni desautoricen al emisario, pues todos tienen un enemigo común; sostuvo que quienes hacen campaña contra López-Gatell y contra el gobernador promueven un combate contra uno mismo, puesto que todos están de acuerdo sobre este tema.

Sin embargo, no dejó de lado que es necesario que la población ayude y sea consciente al mantener las medidas de prevención.