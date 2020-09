Baeza y Madero, dos de los políticos detrás de protesta en La Boquilla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Román Meyer Falcón, titular de Sedatu; Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE; Diana Álvarez Maury, directora del Banco del Bienestar; Blanca Jiménez Cisneros, directora general de Conagua, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la protesta en la presa La Boquilla participaron dos ex gobernadores de Chihuahua del PRI, entre ellos Fernando Baeza, y un diputado federal del PAN, “que armaron a la gente”, mientras que otros políticos participaron a larga distancia. En esa modalidad mencionó al senador panista Gustavo Madero.

Pidió a la fiscalía de Chihuahua realice una investigación “completa” de aquellos que organizaron el mitin, y se esclarezca la autoría del asesinato de una mujer así como la grave agresión, también con arma de fuego, al esposo de la víctima.

Señaló también que ante las versiones de que un elemento de la Guardia Nacional disparó, dio la orden a los miembros de esta corporación de estar listos a declarar ante el ministerio público.

“Eso se sostiene, que un miembro de la Guardia Nacional tiró, y ellos están esperando ser llamados y tienen instrucciones de presentarse (ante el ministerio público) y declarar”, subrayó.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario pidió a la gente, tanto de Chihuahua como de Morelos y en otros sitios en los que ha habido protestas, no dejarse manipular por personas acostumbrados medrar y a vivir del presupuesto y ahora incluso “acarrean” a las personas a las manifestaciones, en este caso, por intereses creados en el control y manejo del agua.

“Esos líderes naylon, esos caciques, no son dirigentes auténticos, esos son convenencieros, oportunistas, corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho a poner en riesgo la de los demás.

“Qué bien, no?, arengar, ya me voy y ahí dejo a la gente”, expresó al comentar que no sólo fue un mitin en torno a la presa sino que se fueron contra esta.

Al relatar los hechos, el mandatario dijo que “uno de los ex gobernadores se quedó pero el otro sí se fue hasta donde estaba la Guardia Nacional, Fernando Baeza, y ahí entregan palos a la gente, los arman y se van sobre la presa”, dijo.

En tal escenario, el Presidente aprobó la decisión del comandante regional de la Guardia Nacional de ordenar el repliegue de sus elementos porque los manifestantes eran mucho más y, “aunque tenían armas, deciden no usarlas, y se salen todos “.

Se retiran, abundó el mandatario, pero adelante, en una derivadora, que también tiene vigilancia de la Guardia, pasan ahí toda la información que el ministerio público tiene que esclarecer:

“(Los manifestantes) pasan con carros diciendo que les iban a tirar granadas y bombas; (los de la Guardia) detienen una camioneta, ya mucho más tarde, después del desalojo, en Delicias, detienen a estas personas y, en efecto, llevaban granadas que habían extraído de la toma de La Boquilla, a la guardia.

“Entonces, deciden llevarlo a Delicias. Es muy importante que en el caso de La Boquilla estaban armados (manifestantes) y los que estaban protegiendo solo tenían sus equipos antimotines, sin armas”.

Por eso, añadió, actuó bien el comandante porque llega a un acuerdo de desarmar a los que estaban adentro, recogen todas las armas y las saca .

De ahí que “lo que va quedando es lo que recogen estos señores o hay que ver si es de esas bombas que quedaron u otras. El caso es que los detienen, los quieren llevar a Delicias, ya como a las 9, 10 de la noche, y empiezan a seguir a los de la guardia nacional cuatro camionetas de los manifestantes y se dan unos disparos, contesta uno, primero unos tiros al aire, y de las cuatro camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida.

“Las otras tres se van, se paran los de la guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte una señora y el esposo”.

Recordó que México tiene que dar agua a Estados Unidos a partir de un convenio firmado con el vecino país desde 1944 porque de lo contrario podría haber represalias para México, en una circunstancia difícil porque habrá elecciones en aquella nación.

En ese contexto, explicó, se ha pedido a los pobladores que ayuden y se les ha asegurado que no faltará el agua.

Sin embargo, dijo, los que promueven el movimiento de protesta manipulan y lamentablemente se llega un punto “en el que pierden la vida dos personas”.

Según el informe que tengo, expuso el Presidente, “ es que se hace este mitin, participan todos estos personajes de los partidos: los dos ex gobernadores, un diputado del PAN y, desde aquí, (Gustavo) Madero, el senador”.

De ahí, prosiguió, se pensaba que solo era un mitin, “claro, todo bien organizado, movilizaron como a 2 mil 500 personas, según el reporte, en vehículos”.

Aquí también hay que tomar en cuenta, precisó, cómo dominan los distritos de riego y tienen el control del agua desde hace tiempo, como ocurrió con las aduanas que estaban fuera del manejo del Servicio de Administración Tributaria e incluso – advirtió- han llegado a imponer a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, de lo que también ya pidió una investigación de quienes se benefician del uso excesivo e irracional del agua.