Guadalupe Estrada ya es investigado por enriquecimiento ilícito: Salvador Lara y Alejandro Jiménez

■ Ex rector y ex responsable administrativo de la UPSZ, respectivamente, respondieron a la réplica enviada por el otrora ex rector

Salvador Lara Martínez y Alejandro Jiménez Ordóñez, ex rector y ex responsable administrativo de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), respectivamente, respondieron a la réplica enviada por el otrora ex rector, José Guadalupe Estrada Rodríguez, respecto a su presunta participación en “La Estafa Maestra”, y manifestaron que el susodicho ya es investigado por enriquecimiento ilícito, por lo que no puede deslindarse del asunto.

“Guadalupe Estrada fue objeto de entrevista por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, virtud a que definitivamente se encuentra bajo investigación ante señalamientos directos en su contra, de parte de diversas personas que colaboraron con el antes nombrado, en el proceso de licitaciones y adjudicaciones y de la ejecución de diversos proyectos federales convocados por Sagarpa, Conapesca, CFE, Sedesol, entre otros, lo cual se realizaba en las oficinas ubicadas en avenida México número 151, colonia La Florida, en Guadalupe, Zacatecas”.

En una contra réplica enviada a La Jornada Zacatecas, refirieron que hay testimonios de personas que fueron contratados por Estrada Rodríguez para la operación de los convenios, y que son parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que señalan ese inmueble como el lugar donde se realizaban todos los procedimientos.

Señalan también que, a pesar de que los convenios en los que se detectaron irregularidades corresponden al año 2015, año en que el susodicho ya no fungía como rector de la UPSZ, hay evidencia de que “las diferentes transferencias electrónicas bancarias por diversas cantidades que administraban los recursos obtenidos por la UPSZ, por parte de Sagarpa, se realizaron precisamente desde las instalaciones del edificio ubicado en avenida México número 151, colonia La Florida”, el cual es de su propiedad.

Es decir, “continuaba operando dichos proyectos siendo notario público y ya había dejado de ser rector y aún así seguía manteniendo el control de operación y ejecución de los proyectos, así como de los tokens de las cuentas bancarias y cuyos movimientos se registraron desde la dirección IP que corresponde al equipo de cómputo que para tal efecto manejaba”.

De acuerdo con el documento de Lara Martínez y Jiménez Ordóñez, Estrada Rodríguez enviaba correos electrónicos mediante los cuales daba instrucciones para atender las auditorías que habría respecto a los convenios. Para demostrarlo, anexaron un correo en el que el actual Notario Público gira instrucciones, ello con fecha de marzo del 2015. En ese momento ya no fungía como rector.

“Resulta contradictorio que en la referida entrevista dijo desconocer tales circunstancias mientras en el comunicado objeto de la presente contra-réplica emite pormenores de los eventos investigados, lo que en efecto realiza pretendiendo eludir su responsabilidad al respecto, siendo evidente que siempre estuvo atento y pendiente de cuando la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la auditoria forense, de ahí que no desconocía los hechos, agregando además que incluso desde que era rector en el 2014 inició con la operación de tales proyectos como él reconoce en dicho comunicado, aunque niegue haber participado una vez que dejó la rectoría”.

Lara Martínez y Jiménez Ordóñez también afirman que existe un cúmulo de pruebas y evidencias electrónicas que involucran a Estrada Martínez con “La Estafa Maestra”, mismas que ya están integradas en la carpeta de investigación en su contra

Por último, exponen que “resulta más que increíble que alguien que se dice no conocer si la UPSZ participó en contratos con la Sagarpa una vez que dejó de ser el rector, por otro lado pierde de vista que en su comunicado da puntuales detalles de los hechos investigados: audiencias, fechas. En sí, contar con absoluto conocimiento de los hechos investigados, lo que no tendría que saberlo ni estar obligado a indagar una persona realmente extraña a los mismos, ya no se diga un notario público en funciones. Definitivamente pareciera que al producir la réplica que mediante la presente se contesta, más bien se advierte que plenamente conoce el estatus de lo que es conocido como La Estafa Maestra”.