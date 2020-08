Por anomalías, multa INE a agrupación de Felipe Calderón con $2.7 mdp

Sala del Consejo General del INE. Foto La Jornada / Archivo

Aún no son partidos políticos y las organizaciones interesadas en obtener registro como tales de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) ya cometieron irregularidades en su financiamiento y gasto, que les valieron multas por 6.1 millones de pesos.

Entre las anomalías que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE encontró, se encuentran la de haber recibido aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos, el uso de una aplicación que no permitía identificar al aportante, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas y aportaciones en especie en las que no se acredito la relación entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios, según el proyecto de fiscalización que aprobaron los consejeros electorales en sesión virtual.

De las organizaciones, la que cometió más irregularidades y por tanto tiene el mayor monto de sanción es Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. La multa que se le impuso es de 2 millones 707 mil pesos.

Le sigue Fuerza Social por México, del sindicalista Pedro Haces, con un millón 141 mil pesos; Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza, 907 mil pesos, y Redes Sociales Progresistas de la ex lideresa Elba Esther Gordillo, 875 mil pesos.

Encuentro Solidario, ante Partido Encuentro Social, fue multado con 159 mil pesos, Fundación Alternativa, del ex priísta Cesar Augusto Santiago, con 63 mil, y Súmate a Nosotros, del expanista Manuel Espino, 290 mil.

El consejero Ciro Murayama destacó que hubo aportaciones que no se apegaron a los criterios de transparencia y certeza, y todo ello será valorado cuando el consejo determine a quién le da registro como partido político.