Soborno a legisladores tiene antecedentes en Zacatecas; responsables siguen impunes

Xerardo Ramírez ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

■ En 2013, se dio a conocer en una grabación que diputados de la entonces 60 Legislatura recibieron 100 mil pesos por aprobar el Presupuesto de Egresos de Godezac

■ Algunos, como Xerardo Ramírez, reclamaron que votaron a favor y no se les había entregado dicha cantidad

■ Han pasado casi 7 años y no hay resolución; La Jornada Zacatecas solicitó información del curso del proceso y la carpeta, pero tendría que ser buscada para verificar

■ La mayoría de los nombres involucrados en el escándalo sigue activo en el quehacer político de la entidad

Las primeras declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en las que señaló que dio 52 millones 380 mil pesos en soborno a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo Político Pacto por México, volvieron a desvelar una práctica común en la forma de hacer política entre los poderes, conocida como “moche”, y de la cual el estado Zacatecas no ha estado exento, pues en 2013 se dio a conocer a través de una grabación audiovisual, que diputados de la entonces 60 Legislatura recibieron 100 mil pesos por aprobar el Presupuesto de Egresos del gobierno encabezado por el priísta Miguel Alonso Reyes y hasta la fecha no ha habido resolución penal al respecto.

Felipe Ramírez, Geovanna Bañuelos, Saúl Monreal Ávila, Gerardo Romo Fonseca, Jorge Luis García Vera, Noemí Berenice Luna Ayala, Xerardo Ramírez, Alfredo Barajas y Francisco Escobedo Villegas fueron los nombres y voces que aparecieron en el audio y video publicado en la plataforma Youtube el 25 de septiembre de 2013, en el que el perredista Romo Fonseca y el panalista Jorge Luis García Vera aclaran que los 100 mil pesos eran sólo para los que votaron a favor del presupuesto.

En el acuerdo, en el que se menciona al entonces secretario de Finanzas, Fernando Soto y el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, en una reunión, debía respetar según explicó García Vera: “el respeto al presupuesto de la Legislatura sin moverle ni un pinche cinco; segundo, lo de las becas antes de que comenzara el proceso electoral; y tercero, los 100 mil pesos para quien aprobara el presupuesto”, aunque algunos, como Xerardo Ramírez, reclamaron que votaron a favor y no se les había entregado tal cantidad.

Luego de la filtración del audio, el entonces secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, negó que la administración estatal haya participado en los hechos que se expusieron. “Este gobierno no emplea ese tipo de prácticas, por supuesto que no. El gobernador nos tiene como ejemplo en su actitud. Conducirnos con recato, con apego a la ley, estrictamente a la ley”, dijo a La Jornada Zacatecas.

El 27 de septiembre de 2013, dos días después de publicado al audio en Internet y ante el silencio de Gerardo Romo Fonseca y Jorge Luis García Vera, la entonces dirigente del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, en compañía de Saúl Monreal Ávila, hoy alcalde de Fresnillo, exigieron en conferencia de prensa al entonces procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle García, que se investigara el presunto caso de corrupción de los ex diputados quienes no solamente admitieron la oferta, sino algunos reclamaron que no se les había pagado.

Saúl Monreal dijo en el momento: “actuaremos por la vía penal contra quien o quienes resulten responsables, aunque sabemos de antemano que la denuncia no procederá, estamos valorando la vía jurídica, aunque sabemos que estos actos de corrupción son de oficio, y aprovecho para pedirle al procurador que actúe de oficio. La filtración del video es lo de menos”.

En la conferencia, ambos petistas señalaron que fueron invitados a la reunión privada para discutir el proceso de entrega-recepción a la 61 Legislatura, y fue hasta que inició la junta que se dieron cuenta de lo que se trataba, aunque recalcaron que en los tres años de su gestión como legisladores nunca fueron partícipes de actos de corrupción, al contrario, los denunciaron y advirtieron que había “maiceo” entre algunos legisladores.

De igual manera, Bañuelos y Monreal Ávila exigieron la renuncia del secretario Francisco Escobedo y del secretario de Finanzas, Fernando Soto, y emplazaron al entonces gobernador Miguel Alonso Reyes a que se aclarara el origen de esos recursos que son públicos y que dejaron de usarse para obras y programas sociales privilegiando la negociación.

La voz de Saúl Monreal Ávila resultó profética con respecto a la vía penal, porque han pasado casi siete años de dicho soborno y aún no ha habido resolución, ya que La Jornada Zacatecas solicitó información del curso del proceso y la carpeta, dijeron, tendría que ser buscada para verificar, mientras que la mayoría de los nombres involucrados en el escándalo sigue activo en el quehacer político de la entidad.

El 25 de marzo de 2019, Francisco Escobedo Villegas fue nombrado por el gobernador Alejandro Tello como titular de la coordinación de Direcciones Regionales de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Por su parte, Xerardo Ramírez Muñoz es el actual director de Comercio Interior de la Secretaría de Economía de Zacatecas.

Noemí Berenice Luna Ayala es la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y Arturo Nahle García es el actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ). Mientras que los denunciantes en aquellos momentos, Geovanna Bañuelos, hoy es senadora de la República y Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo.