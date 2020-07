La vida acaba de empezar

45 años después de trabajo del T-MEC por fin se puede decir ¡animas ya estamos jalando! Y todo por el trabajo arduo de la administración actual con los últimos estirones de la anterior, que dicho sea de paso EPN anda feliz de la vida en Madrid y aquí nos andan madre….. Ando pensando en que todavía no nos cae el 20 y seguimos pensando en que el país en 2 años se va a componer y pues nanai, tardaremos unos 12 años para medio salir del hoyo de 90 años, y para “salir” de la crisis originada por el covid 19 será hasta 2022 y no lo digo yo lo dicen las “bancas” y no nomas aplica para México, es a nivel global y esto se debe a que nadie cálculo los efectos de un virus mutado y pues es obvio ¡No hay cura!

Ya nos dijeron 32 veces NO HAY CURA

En esta dinámica de entender lo que se nos dijo 32 veces vamos a darle un repaso a lo que se nos dijo y nomás no entendimos o hicimos como que no escuchamos.

¡Coooooooooooooooooooooooooomenzamos!

Hace 2 años, cuando recién culminaba la campaña presidencial, y que se quería que cumplieran con las 300 promesas de campañas entre ellas ponerle el alto a un presidente, creo que a todos se les olvido que eso generaría un conflicto internacional y que más allá de eso Donald T. esta por irse y confió en que así será, sin embargo, a muchos se les olvida que independientemente de quienes sean como personas, representan a un Estado Nación y tienen que cumplir con ciertas medidas diplomáticas que van más allá de las diferencias o similitudes que se tienen en los encargos, que nadie recuerda que EPN invito a DT siendo aún candidato, violentando todos los protocolos de no intervención y ahí, creo que ya nadie le aplaudió, pero tampoco ya nadie lo recuerda, ojala que con la detención de sus compis Lozoya y CesarDU, ya recuerden que quién estaba detrás de toda esa trama era EPN, a mí no se me olvidan muchos de ellos, conforme se acerquen los momentos se los iré recordando. Ya saben

Que la amnesia no los ataque.

Siguiendo con lo que se nos dijo 32 mil 222 veces, fue el tema de que las reformas iban a tardar en llegar y que independientemente del como quisieran que pasaran, iban a tardar en pasar, ahí está el asunto de los salarios máximos, que aunque ya es un hecho legal que nadie puede ganar más que el Ejecutivo Federal, todavía hay quienes a ultranza y amparos se defienden y atacan de manera legal algo que en sentido literal es justicia social, y es el tema de ganar menos de 111 mil pesos al mes y quienes son los personajazos, pues los del INE y compañía, quesque su trabajo es de mucho valor, y que por eso y más deben ganar bien, hablando del INE, que tal las moto Harley davidson que tenían para “repartir” documentación y si, esas las compraron en tiempos de peña, que pena, y aun así se quejan de los “recortes” pues imaginen, si no les hubiesen recortado, al rato se comprarían unos minicooper para repartir documentación en reforma. La prueba de que las reformas llegaran, es, que un día veremos que el máximo órgano garante del ejercicio democrático tendrá salarios y condiciones homogéneas al resto de la sociedad, el interés y las responsabilidades son mayúsculas, pero sin dudarlo, la prioridad esta en servir al pueblo y no en servirse de él.

Hablando de recortes, es el que están teniendo los programas que aun existían en esta administración y otros que arrancaron tan mal que nomás no furularon y aquí quiero puntualizar, que el que un programa ya no funcione es por una sola cosa, la INEFICACIA de toda el área o de algunos en particular, por si no sabían o no recordaban se dijo en el inicio, se van a ir todos los programas que no tenían remedio o tenían que irse y para prueba están las “estancias fantasma” con sus más de 80 mil niños que no existían, los programas de los antorchos, los coyotes y ahora parece sin temor a equivocarnos, que se van a ir el 3×1 que sí, si ayudo, un poco, pero luego salen con sus camellones de a 1.3 millones de pesos y son solo 800 metros lineales. Y si, hace 3 años todavía se robaban a todo lo que daba el billete y nadie decía nada, pues total, ese programa se va a ir queramos o no queramos y al menos yo no lo celebro, si digo ¡Ya era tarde para que aun estuviese! Y el otro que recientemente parece que se va a ir a la congeladora, es uno llamado “crédito ganadero a la palabra”. Aquí el tema es muy rasposo, ya que quien tiene el mando de la dependencia de segundo nivel es nuestro paisano y me refiero a la coordinación de ganadería, y a ese programa se lo van a cepillar porque, pues, lamentablemente por no ejercer bien el presupuesto, del 100% que se le entrego en 2019, en este año solo se le entrego el 25% y pues con eso no se hace ni una “carnita asada”. Aunado a ello, desde hace 4 meses no furula y no nada, pues ya lo van a congelar, tengo muchos supuestos del cómo fue que no se ejerció el dinero, pero solo puedo decir que eso me recuerda al trienio 2010-2013 en la Capital Zacatecana, es más, ya ni siquiera se acuerdan quien fue el presidente en esos años, pues en esos años, era “tan” profesional el asunto que se regresaba el billete ya que no había forma de ejercerlo o ganas o tiempo o interés de gastar el presupuesto. Con ello no quiero decir que en la coordinación de ganadería paso algo así, pero es de extrañar que nomás 1 año nos duro el gusto.

No cabe duda que el presidente de la república cumple y si no funciona, no tiene por qué existir tal o cual programa independientemente de si llego con él o ya estaba ahí, cosa que muchos no logran entender.

Los programas federales no son adornos que se puedan cambiar con una pintadita.

¡ÁNIMAS!