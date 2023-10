70 AÑOS DEL VOTO FEMENINO EN MEXICO

Por: SOCORRO MARTÍNEZ ORTIZ •

La lucha de las mujeres por sus derechos de votación y decisión política en México tiene presencia en los años de 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wrigth González, y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.

Desde finales del siglo XIX, diversos grupos feministas participaron activamente por hacer valer sus derechos. No obstante, fue hasta el 13 de enero de 1916, cuando se realizó el Primer Congreso Feminista en el que uno de los primeros postulados que se planteó, fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. Sin embargo, en las disposiciones relativas de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, no se negaba la ciudadanía a las mujeres, ni mucho menos su oportunidad de votar, pero tampoco se otorgó en ella, de manera expresa ese derecho.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas, envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Al año siguiente la reforma se aprobó y la mayoría de los Estados hicieron lo propio. Pero fue posteriormente, el 24 de diciembre de 1946, cuando la Cámara de Diputado aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el artículo 115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del año siguiente. Ahí se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres, en igualdad de condiciones que los varones, en el derecho a votar y, a ser elegidos.

Las mujeres no se conformaron con esa modificación que solo les reconocía su participación en el ámbito municipal. Su lucha fue, además, por reivindicar el derecho del sufragio federal, y continuaron por eso los movimientos feministas. Esa exigencia tenía sustento en organismos como el pronunciamiento de la ONU que: “un país no se podrá decir democrático, si no tenía la ciudadanía más de la mitad su población”. Es decir, con esto, ya existía una presión internacional en esa materia, y México por consecuencia, fue de los países en legislar el voto femenino.

En uno de los mítines de campaña del entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines que se realizó el 6 de abril de 1952, se congregaron veinte mil mujeres en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, y ahí le demandaron que al llegar a la presidencia, hiciera cumplir su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas de votar y ser electas.

Así ocurrió efectivamente. En el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, se publicó el decreto firmado por el Presidente Ruiz Cortines, mediante el cual se reformó el artículo 34 constitucional que otorgaba a las mujeres el voto federal y quedó en los siguientes términos: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I.- Haber cumplido 18 año, siendo casados, o 21 si no lo son y II.- Tener un modo honesto de vivir”. Al ser reformada posteriormente, esta disposición suprimió el estado civil para condicionar la edad y actualmente quedó en 18 años en general y el modo honesto de vivir.

De esta forma, en las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En aquella ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Ese avance se materializó por lo menos dos décadas después, debido a que, en la mayoría de los casos, seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.

En nuestro país aquella reforma que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio, permitió entender que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político, no obstante, la importancia que tienen las mujeres en la participación ciudadana. Por eso constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la equidad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal del derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad constitucional.

Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentando una serie de obstáculos que las ponían en desventaja frente a los hombres, cuando intentaban participar en la vida pública del país. Fue por eso que comenzaron a concebirse acciones afirmativas que permitieran lograr igualdad entre ambos.

Por ejemplo: en 1993 el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), recomendaba que los partidos promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Esta disposición no dejaba de ser una declaración de buena voluntad, pero a pesar de ello, el hecho de que por primera vez buscara abrir el camino a la reivindicación electoral del voto pasivo de las mujeres en un ordenamiento federal, tuvo efectos positivos que permitieron mayores avances.