Asesinan a Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera

Por: KAREN GARCÍA •

La mañana de este lunes, se dio a conocer el asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ), dentro de una clínica veterinaria ubicada en la avenida San Marcos, quien ya en el 2017 había sufrido el asesinato de su hijo de 23 años, Oscar Rosendo Rayas Valdez, en un intento de secuestro.

El líder ganadero era conocido por su activismo en la defensa de los intereses de los productores de ganado de esa región. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó los hechos e iniciaron con las carpetas de investigación para dar con los responsables.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida San Marcos en la capital Zacatecana, alrededor de las 11 de la mañana, cuando sujetos armados descendieron de un vehículo para perpetrar el asesinato del presidente ganadero.

De acuerdo al secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, se desplegó un operativo “para dar con los responsables”.

Agregó que “No desistiremos en el proceso de pacificación del estado y no permitiremos que ni este ni ningún otro caso quede en la impunidad”.

Asimismo, diputados locales y miembros de la 64 Legislatura del Estado lamentaron el hecho y por medio de redes sociales, manifestaron su apoyo y condolencias hacia familiares y amigos de la víctima.

Por su parte, miembros de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, en un comunicado, lamentaron el hecho y expresaron que “con profunda pena y con gran dolor la Familia Ganadera del país y en especial la del Estado de Zacatecas lamentamos y repudiamos el atentado en contra del Líder de los ganaderos el C. Cuauhtémoc Rayas Escobedo a quien le arrebataron la vida en un acto cobarde y antros hoy 18 de Diciembre dejando desconsuelo y un gran vacío y profundo dolor en su Familia y en todos los amigos y conocidos que a lo largo de su vida cosechó, expresamos nuestro impotencia ante tal hecho y reprobamos todo acto de agresión y exigimos justicia pues es lamentable que no podamos estar con tranquilidad y tener que salir de casa a trabajar y no saber si regresaremos a nuestros hogares con nuestros seres querido”.