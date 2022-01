Médicos de la Uneme denuncian sobreexplotación laboral

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Médicos de la Unidad Médica de Especialidades de Urgencias (Uneme) denunciaron que, ante la coyuntura actual, la capacidad de atención ha sido rebasada y el director, Adolfo Castro Salas, está sobreexplotando laboralmente a todo el personal al grado de que cada uno debe atender 10 u 11 pacientes.

- Publicidad -

A través de un oficio enviado a Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), los médicos señalaron que el director desatendió la petición de más personal para atender a 52 pacientes, ya que sólo había cinco médicos en la jornada acumulada.

Ingrid Ekatherina Ávila Álvarez, delegada de la Uneme de Urgencias, relató que hizo la solicitud de “subsanar la situación y poder ver a los pacientes en su totalidad, no hacer nota médica y dejar la indicación escrita de forma manual, además de no recibir mas pacientes de unidades médicas, a lo cual accede de forma verbal ya que era obvio que nos había rebasado la capacidad de personal”.

Sin embargo, comentó que llegó un paciente referido del Hospital General de Loreto, admitido por la subdirectora de la unidad, Gabriela Silva, por lo que llamó al director y este respondió que no estaba enterado del traslado, pero que se debía recibir porque estarían implicados en una situación médico legal.

Además, expone la delegada, les cuestionó por qué no habían dado altas si había muchos pacientes con puntas nasales, “cuestionando el criterio médico mío y de mis compañeros para valorar egresos. Además de que me refirió a forma de reclamo la falta de compañerismo de los colegas que no vinieron a trabajar el día de hoy sin previo aviso, y que ya habían enviado cuatro médicos más, pero no entraron sino después”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

“Aún en el dado caso de que hubiéramos sido los 8 médicos que el director refiere, nos hubiera tocado de 6.5 pacientes de terapia intensiva, además de los dos ingresos fortuitos que nos habían llegado en ese momento, siendo ya rebasados en nuestra capacidad de personal”, agregó.

Ávila Álvarez señala que el director se escudó en el argumento de que los pacientes sólo estaban en puntas nasales y entonces se les podía asistir sin problema, “siendo que este tipo de pacientes son altamente complicados y que una gran parte acaban intubados, procedimiento que el director no contempla que llevan tiempo y personal”.

Asimismo, dijo que la Uneme de Urgencias no cuenta con suplentes para incidencias y mucho menos para hacer TxT, por lo que no fue cubierto ningún turno “y se pretende que nosotros hagamos nuestro trabajo y aparte del compañero faltante. Cabe señalar que aparte de la falta de personal se trabaja con falta de antibióticos y medicamentos esenciales para el manejo de nuestros pacientes Covid”.

Ante estas situaciones, manifestó que “me he sentido violentada en todas las formas posibles como trabajador no respetándose mis derechos al no poder gozar de un TxT, al tener más pacientes que mi capacidad física y profesional me permiten y no me siento escuchada por mi autoridad, muy al contrario me siento acosada y como ya lo dije sobreexplotada”.

Por otra parte, el resto de los médicos también envió un oficio a la secretaria general del SNTSA, en el que manifestaron su desacuerdo porque “sólo acudimos al trabajo 5 médicos de base con 54 pacientes en la unidad, pero el director no mandó quién cubriera las incidencias”.

Además, comentan que “se le pidió por escrito su apoyo para no mover los compañeros Insabi de la jornada acumulada hasta no tener completado el turno ya que dos ellos son médicos especialistas (urgenciólogo y anestesiólogo), sin embargo, hizo caso omiso de dicha situación dejando con sólo un especialista y 4 médicos generales en el turno para 54 pacientes”.

“Queremos también reportar que nos hemos visto obligados a trabajar sin los insumos necesarios, ya que en últimas fechas han estado faltando medicamentos indispensables para el tratamiento del paciente Covid y se nos ha prohibido de manera verbal pedir medicamentos que consideramos importantes para su manejo a los familiares”.

Refirieron que en el turno hubo enfermeras que hasta tres pacientes tenían a su cargo y las de observación hasta 6 pacientes, peo el director argumentó que, como nada más están en puntas nasales. se les puede asistir sin problema, siendo que este tipo de pacientes son altamente complicados porque una gran parte acaban intubados.

Por otra parte, denunciaron que “nos ha negado la prestación de trabajador por trabajador específicamente que nos los puedan hacer los compañeros de contrato, por ser Insabi y debemos hacer hincapié de que en la unidad no se cuenta con otro tipo de contratos o suplentes, por lo que es negarnos un beneficio al cual tenemos derecho”.

Además de la delegada de la Uneme, esta denuncia enviada a la dirigencia sindical también fue suscrita por los médicos Claudia Isela Trejo, Sergio Rafael Salinas, Víctor Manuel Bonilla, Oswaldo Martínez.