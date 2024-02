Presentan nuevo ofrecimiento de Rectoría; es insuficiente, afirman delegados sindicales

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante la segunda Asamblea General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), el Comité Ejecutivo presentó el último ofrecimiento de la Rectoría para evitar la huelga; sin embargo, el grueso de los delegados lo calificó como insuficiente, contradictorio y sin respuesta seria a la mayoría de las exigencias.

Por tal motivo, los delegados sindicales reiteraron su postura de estallar la huelga, misma que se definirá este jueves en el plebiscito que se llevará a cabo en las instalaciones del Spauaz entre las 8 y las 18 horas.

Jenny González Arenas, secretaria general de este sindicato, denunció que la Rectoría y los directores de unidades académicas han dedicado mucho tiempo y recursos para que los docentes voten en contra de la huelga; de su parte, dijo que en ningún momento se ha incitado a la huelga, sino que solamente han difundido información sobre los ofrecimientos reales de parte de las autoridades universitarias que no satisfacen las demandas.

En ese sentido, expuso que en el nuevo ofrecimiento no hay planteamientos formales para atender la mayoría de las exigencias e incluso en muchas de ellas ni siquiera hay una respuesta, además de que en algunos temas hace planteamientos distintos a los que se acordaron en las mesas de negociación.

No obstante, dijo que esas mesas de negociación sirvieron para evidenciar las contradicciones de la administración central, pues “hay muchas cosas en las mesas que no se señalan en su ofrecimiento”.

Sobre las acusaciones relacionadas con el desconocimiento de delegados sindicales y exclusión de más de 400 docentes del padrón, González Arenas informó que, si éstos acuden este jueves al plebiscito, se les respetará su derecho al voto.

“Hay personas que se manifestaron porque les expulsaron del padrón, pero la pregunta es: esas personas supuestamente rasuradas del padrón ¿quieren venir a votar? Adelante, están en su derecho de votar todas las personas que no tengan cargos de confianza y tengan sus derechos políticos vigentes”, expresó.

Por último, comentó que, en caso de que el resultado del plebiscito sea a favor de la huelga, el sindicato realizará un pronunciamiento sobre el tema de “los esquiroles”, ya que se trata de adquirir compromisos colectivos y no personales.

Por su parte, Rolando Alvarado Flores se refirió a una de las exigencias del sindicato que tiene que ver con el pago de un bono por 25 años de trabajo que el SPAUAZ definió como irrenunciable, pero recordó que esa prestación sólo se paga a quienes laboran antes de 2001 y que se rigen por la ley vigente hasta ese momento.

“Yo tengo en esta universidad 28 años y en estos años he conocido a varios comités ejecutivos, pero uno de los más corruptos es éste y uno de los más incapaces, pues sus actitudes están lesionando los derechos de los docentes e incluso a muchos se los han suspendido”.

En lo que respecta al bono por 26 años, comentó que todos los docentes que ingresaron después de 2001 se regirán por la Ley del ISSSTE, por lo que esa exigencia para quienes entraron después de ese año “es una salida fácil de gente que nos quiere ver la cara”.

Por tanto, afirmó que ese problema requiere de una revisión y modificación del contrato, de tal manera que los docentes que ingresaron después de 2001 también tengan derecho a ese bono, de forma que la huelga “es pura politiquería”.

Enrique Viramontes afirmó que el emplazamiento a huelga “está legalmente firme, aunque no le guste al patrón y a quien habla por el patrón”, pero el problema reside en que no ha entendido que ahora no hay un Comité Ejecutivo que no se subordina a la Rectoría.

En ese sentido, consideró que lo fundamental del emplazamiento a huelga no está contestado, entre eso una deuda de 71 millones de pesos a los jubilados, de los cuales sólo ofrecen pagar 8 millones, sin comprometerse a pagar el resto posteriormente.

También mencionó la deuda de la seguridad social de 2023 que el rector afirmó durante mucho tiempo que no existía, además de la deuda de 67 millones de pesos de Retiro, Cesantía y Vejez del año pasado, los cuales también son causales de la huelga; “ésta es una prestación, aunque no le guste al Grupo Renacimiento que dice que esa no es una prestación”.

Viramontes opinó que lo mínimo que se debe demandar para el pago de la deuda con el ISSSTE es que se firme el convenio que exige este organismo en donde el Gobierno del Estado firme como aval solidario.

En el tema de los cambios de categoría e integración de la Comisión Mixta, expuso que es importante que la Rectoría reconozca a la representación que propone el SPAUAZ y que se instale; “lo que pasa es que los que se oponen es que quieren una mayoría de la patronal en la Comisión Mixta y eso va a cambiar”.