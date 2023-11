Desilusión de migrantes en albergue de la Comar

Ciudad de México. Hace tres días la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el albergue temporal del Bosque de Tláhuac cerró definitivamente sus puertas. Kenson cumplió dos meses en esta zona esperando una cita, pero nunca se la dieron. Ya está cerrado, no nos dijeron nada, no sabemos qué hacer, pero soy un hombre fuerte y voy a esperar a conseguir mi permiso para vivir en México , relató.

Tengo que esperar. No sé que va a pasar, pero la semana que viene, dicen que el martes, nos quieren llevar y yo quiero tener papeles para poder trabajar y poder traer a mi hija, a mis hermanos , relató.

Desde su punto de vista, México es una opción de vida. Realmente si yo encuentro permiso para trabajar aquí, para qué quiero ir a Estados Unidos; si tengo la oportunidad aquí, no tengo a qué ir a ese país. Si aquí puedo hacer una vida, mejor quedarme aquí, porque los mexicanos son buenos .

Lo cierto es que los días en la calle y en el bosque no son fáciles. Deben pagar para conseguir alimentos para desayuno, comida y cena. Si quieren darse una ducha les cobran 25 pesos en casas cercanas al bosque y 10 pesos para entrar al sanitario. La vida no es fácil así, no se puede trabajar, aunque algunos han conseguido empleo, pero barato, abusan de ellos y sin papeles no podemos ni buscar una casa para rentar , explicó.

Wilner comentó una situación similar. Ayer abandonó el albergue temporal porque sólo los dejaron estar 15 días, además de que únicamente aceptan a familias, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Mi esposa, mi hija y yo nos vamos a un cuarto donde hay más personas , no es lo que quieren, pero no hay dónde quedarse. Es muy difícil seguir así , expuso entre la angustia y la desesperación.