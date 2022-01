Venta de Citibanamex, «oportunidad» de ingresos al erario: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la venta de Citibanamex es una “oportunidad” para el país, porque significará el ingreso al erario, vía impuestos, de miles de millones de pesos, además de que se podría recuperar el sentido mexicano de ese banco.

Desde su despacho en Palacio Nacional y acompañado por los secretarios de Gobernación y de Hacienda – quienes estaban a unos cuatro metros de distancia del mandatario, en su cuarto día luego de dar positivo a covid-, subrayó que la nueva variante del coronavirus produce síntomas muy leves, equivalentes a una gripe. Igualmente manifestó su confianza de que ya vamos de salida de la pandemia.

En un video de 15 minutos transmitido en vivo por su canal de Youtube, el Presidente rechazó que la venta anunciada por CitiGroup se deba a que la economía de México está mal, como han señalado sus adversarios. También rechazó que haya fuga de capitales y, al contrario, sostuvo, hay más inversión extranjera.

Quiero comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar – ahora sí que en carne propia- que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta.

Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe; no tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza ni falta de oxigenación, todo normal, sólo la ronquera, que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando, ya es cada vez menor.

Entonces, me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho, pero lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos y, después de este periodo de contagio, que eso sí es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad.

Eso lo quería compartir con ustedes, yo llevo cuatro días y ya estoy bien, desde luego si me hago la prueba voy a volver a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar y no he tomado medicamentos especiales, estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron, por cierto, que se pueden aplicar, estos antivirales. No quise hacerlo, porque estos antivirales aun cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente.

Pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que el VaporRub, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía VaporRub aquí en el pecho y en las plantas de los pies. Y así nos acostábamos y en los pies nos ponía unos calcetincitos, bueno, esos remedios, y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante.

Además, no están de más las caricias eh, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos.

Entonces, con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad, tan es así que estoy trabajando en la oficina guardando la debida distancia.

Miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, y estamos hablando sobre la venta de Banamex.

Esto tiene que ver con una política de CitiGrupo de regresar a lo que originalmente era, como banco mayorista, y dejar la banca de consumo en todo el mundo, esto mismo que se está haciendo ahora en México de vender Banamex, ya lo hicieron en China, en India, en Brasil, en Argentina, en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México.

Esto lo digo para que no se malinterprete porque también los adversarios aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo Banamex.

Pues no, es una política de CitiGrup y ojalá que esto se convierta en algo bueno, no es malo pero podemos convertirlo en algo muy bueno, si sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco que era de mexicanos desde el siglo 19 nace el Banco Nacional de México, es de los más antiguos sino es el más antigüedad este y el de Londres surgieron durante el porfiriato y los banqueros eran de todo el país, no había un acaparamiento de acciones, luego ya conocemos la historia, se vende, primero se nacionaliza, luego se privatiza, desde el poder se toma esa decisión, se vende y los que compran no pagaron impuestos en ese entonces, 2001, con Fox, entrando entrando, para beneficiar a los que recibieron el dinero les condonaron los impuestos.

Utilizaron un mecanismo que supuestamente era legal de hacer la compra venta en la Bolsa y así no pagar nada de impuestos, debieron pagar como 3 mil millones de dólares y terminaron no pagando absolutamente nada. Eso ya es historia, tiene que ver con el periodo neoliberal, de corrupción, de influyentismo.

Entonces, ahora si se cumplen con todos los procedimientos legales, desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México.

Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo; el tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo, lo mismo podría pensarse de Carlos Slim de Inbursa, de Carlos Hank González, de Banorte, de otros, me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco y debe de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos.

Desde luego esto no singifica impedir que participen en la convocatoria, subasta, licitación, extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, no somos chauvinistas, pero sí me gustaría que se mexicanizara este banco, y también porque suele pasar que las ganancias de la banca cuando los accionistas son extranjeros, pues no se reinvierte en nuestro país.

Ultimamente nuestros adversarios hablan de fuga de capital, al contrario, no es así, no es fuga de capital, está llegando mucha inversión extranjera, son utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido bien sobre todo al sector financiero, al bancario, porque hay un auténtico estado de derecho, gobernabilidad, paz, tranquilidad, piso parejo, no hay corrupción, no hay influyentismo, todo esto da mucha confianza para invertir en México, y ahí está lo que sucede en las finanzas públicas, nuestro peso no se ha devaluado, por poner un ejemplo, resistimos la crisis sin contratar deuda adicional, estamos saliendo, México tiene condiciones inmejorables para crecer, está llegando mucha inversión extranjera, se están creando empleos y vamos a salir adelante.

Entonces, hay esa posibilidad, esa oportunidad, de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex, y aunque no está a discusión, es obvio, no está de más decir que esta operación dejaría también pues impuestos, miles de millones de impuestos que entrarían a la hacienda pública para el desarrollo del país, para que ese presupuesto siga destinándose al bienestar del pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad, en el entendido que la paz es fruto de justicia.

Entonces, me da mucho gusto poder conversar con ustedes. Ya no quiero seguir hablando porque una cosa es que ya yo esté saliendo y otra es que me exceda, pero bueno, decirles eso y muchas gracias por todas sus muestras de solidaridad a todas, a todos, muchísima gente que con sus rezos, oraciones, bendiciones, los libre pensadores con el interés de que me recupere, mucha gente de todos los sectores, de todas las clases sociales, y también muchas gracias a los presidentes de otros países, al presidente del Perú, de Cuba, al primer ministro de Canadá, al presidente de Bolivia y a otros más, muchas gracias por preocuparse.

Esa es la noticia, vamos saliendo y es por el bien de todos. Celebro esto porque estoy constatando de que no es algo grave lo de esta nueva variante que está afectándonos. Vamos a salir adelante y ánimo, mucho ánimo.