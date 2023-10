«Salieron de la pobreza 526 mil en la CDMX»

La funcionaria destacó que la política de la Cuarta Transformación no sólo ha beneficiado a los sectores que más lo necesitan, sino a la economía en su conjunto, pues en los pasados tres meses hubo un crecimiento de 5 por ciento en la ciudad y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento, la más baja de todo el siglo XX.

Ante las críticas de los diputados por no exigir mayores recursos al gobierno federal, la funcionaria dijo que ya no se cuenta con el fondo de capitalidad de 4 mil millones de pesos; sin embargo, la Federación no ha dejado a la ciudad sin recursos, pues ha otorgado 10 mil millones tan sólo para el proyecto Naturaleza y Cultura en el Bosque de Chapultepec.

Luego de que el diputado Carlos Fernández Tinoco, de la asociación parlamentaria Ciudadana, colocara una manta por supuestas irregularidades en el gasto de la reconstrucción, González dijo que dichas cifras corresponden a 2017, cuando tres legisladores locales –Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna– decidieron el destino de esos recursos que quién sabe dónde quedaron , contestó, a lo que los morenistas gritaron: ¡rateros!

Subrayó que fueron invertidos más de 11 mil millones de pesos en la edificación de viviendas afectadas, por lo que hay un avance de 95 por ciento y faltan por empezar obra mil 160 casas.

Tras cuatro horas de comparecencia, los legisladores iniciaron la sesión ordinaria, la cual tuvo que ser suspendida por falta de quorum por segundo día consecutivo.