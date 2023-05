Diputados se niegan a que el aborto sea legal en Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con seis votos en contra, tres votos a favor y una abstención, diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud e Igualdad de Género rechazaron el dictamen de la iniciativa ciudadana para modificar el Código Penal y despenalizar el aborto en Zacatecas, por lo que éste permanecerá vigente y toda mujer que interrumpa un embarazo en la entidad podrá ser castigada debido al sentido del voto y la inasistencia de legisladores y legisladoras de la derecha y la izquierda local.

Aun y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya señalado como inconstitucional dicha medida, al no haber sido aprobado en comisiones, no se llevará a discusión al Pleno de la 64 Legislatura, por lo que toda intención de modificar el Código que planeaba la iniciativa queda zanjada, ya que diputados y diputadas consideraron que carecía de impacto presupuestal y se atentaba contra la vida.

Quienes votaron en contra del dictamen fueron las diputadas y el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Valdez Espinoza, María del Mar Ávila Ibargüengoytia y José Guadalupe Correa Valdez, así como las y el integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Basurto Ávila, María del Refugio Ávalos Márquez y Jehú Edui Salas Dávila.

Mientras quienes votaron a favor fueron el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Juan Mendoza Maldonado; la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Imelda Mauricio Esparza, y la diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Luisa del Muro García; mientras que el también morenista, Ernesto González Romo se abstuvo, y el diputado del PT, Xerardo Ramírez Muñoz, quien había participado vía remota, se desconectó al momento de la votación. Quienes no asistieron fueron Gerardo Pinedo, del PRD; Priscila Benítez Sánchez, de Nueva Alianza, y Roxana Muñoz, presidenta estatal de Morena y diputada local.

En la discusión, Juan Mendoza Maldonado consideró que no era justificación que no haya recursos para negar un derecho, en este caso el de la salud de las mujeres porque así lo dictamina la norma internacional y México es un Estado Miembro, por lo que tiene la obligación de eficientar hasta el máximo de sus recursos y no limitar ejercicios de derechos humanos.

En cuanto a la objeción de conciencia, la cual pidió la Comisión de Salud que se agregara en el dictamen, el diputado recordó que la Ley de Salud establece que no podrá objetarse cuando sea urgente la interrupción del embarazo, en tanto que también el objetor tiene la obligación de dirigir a la persona con el médico no objetor.

Pero lo que subrayó el perredista es que en Zacatecas el tratamiento del aborto se encuentra en un nivel absurdo, pues el Código Penal señala, en el artículo 11, que se castigará de cuatro a un año a la mujer que incurra en un aborto, siempre y cuando se dé en condiciones o circunstancias como la de que la mujer goce de “mala fama pública”. Sería anacrónico seguir manteniendo así la legislación, dijo.

Por su parte, la diputada priísta Gabriela Basurto Ávila refirió que no le huyen al debate, pero señaló que había contradicciones en el dictamen en cuanto a la idea de la vida como un derecho troncal, por lo que adelantó que iría en contra porque el derecho a la vida es lo principal y tiene que defenderse. En el mismo sentido lo hizo la panista De Ávila Ibargüengoytia, quien volvió a centrar sus argumentos en que la discusión primordial era si el producto en el vientre de la mujer es un ser humano y eso no se puede perder de vista, dijo, por lo que señaló que la vida es un derecho y abortar no, olvidando que tenía que decidir si se modificaba la punibilidad o no.

En su momento, también el panista Guadalupe Correa no se refirió tampoco a la discusión central de la modificación del Código Penal y, por el contrario, se centró también en la definición de que desde la concepción hay vida y si se aprobaba el dictamen se despenalizarían las muertes de los seres humanos.

“Es muy sencillo decir que se apruebe el aborto cuando ya estamos aquí, cuando ya nos dieron la oportunidad de vivir y desarrollarnos. Bastante sencillo es para las personas pro aborto el decirlo. Yo los cuestionaría: le han preguntado a su mamá ahora que están ya en pleno uso de sus facultades si quieren que ustedes sigan viviendo o no”, dijo, para concluir señalando que de aprobarse se le abriría la puerta a que madres y padres, asustados luego de un acto sexual consensuado, practicen el aborto.

En su turno, el priísta Jehú Edui Salas, además de objetar también el impacto presupuestal, aclaró que estaba a favor de que el Código Penal permanezca como está porque estaba en contra de despenalizar a los agresores que llevan a las mujeres a producirse un aborto, por eso, dijo, estaba en contra del dictamen, pues la reforma al Código debería hacerse siempre y cuando se reformara primero el Código Familiar, en materia de adopciones, pero lo último que tendría que hacerse es despenalizarlo. De castigar a las mujeres o no, dijo, deberán encargarse los jueces.

Quien les recordó a los diputados lo que tendrían que votar fue el diputado Enrique Laviada Cirerol, quien acudió en su calidad como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con derecho a voz, pero no a voto. “Lo que estamos discutiendo es si debemos o no modificar el Código Penal que actualmente existe, el que considera un crimen el aborto…que es un Código Penal obsoleto, agresivo con las mujeres. No estamos discutiendo valores religiosos”, sentenció, antes de la votación final.

Diputados, a favor del aborto clandestino: activista

Luego de la votación, la activista del Movimiento Feminista de Zacatecas, Emilia Pesci Martínez, refirió que el resultado no era sorpresivo, pues esperaban que se diera en ese sentido, aunque recalcó que se tomarán medidas legales necesarias para que se reconozcan los derechos y el adecuado acceso a los servicios de salud para la interrupción legal del embarazo.

Asimismo, consideró como un sinsentido la negación de los diputados a no querer cambiar un Código Penal que está redactado en términos que discriminan a las mujeres, toda vez que la SCJN, en un fallo histórico, declaró inconstitucional penalizar el aborto hasta terminada la semana 12 de gestación y a nadie se le debe perseguir por este supuesto delito. “Al desechar hoy el dictamen, las diputadas y diputados votaron a favor del aborto clandestino, sólo eso. Legal o no, las mujeres abortamos y tarde o temprano en Zacatecas el aborto será legal. Es sólo cuestión de tiempo”.

La activista señaló que la “izquierda” en el Congreso da vergüenza, salvo un par de honrosas excepciones, por lo que dijo esperar que la Comisión de Honor y Justica de Morena tome cartas en el asunto, pues el diputado Ernesto González Romo se abstuvo y la presidenta estatal del mismo partido ni siquiera acudió a sesionar.