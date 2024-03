Los estudios novohispanos en el ‘alma mater’

Por: Víctor Manuel Chávez Ríos •

Cuando se habla de investigaciones sobre el periodo histórico de México comprendido entre 1521 y 1821 surgen diferentes maneras no sólo de nombrarlo, sino de categorizarlo. La polémica es amplia, la discusión nutrida y no se ha llegado a un acuerdo convencional, por lo tanto, cada concepción sigue sus propias directrices. Por una parte, un grupo de investigadores lo denominan “periodo colonial”, puesto que consideran que, durante estos tres siglos, la relación entre España y sus colonias fue de potestad de Europa sobre América. Algunos de ellos únicamente fijan la atención al realizar estudios sobre el concepto “usufructo”, por tanto, al designar así al periodo, le otorgan una connotación ligada al dominio y a la explotación. Por otro lado, hay otro grupo de estudiosos que lo llaman “virreinal” porque la América Septentrional fue virreinato de España. En este tipo de investigaciones menos prejuiciosas se ubica a la Nueva España y su producción artística cultural como un apéndice que depende e imita los modelos españoles y europeos sin mérito propio. La tercera manera, quizá la más objetiva, es aquella tendencia de investigación que nombra, determina y cataloga a esta época como “novohispana”. En esta categorización aparecen elementos no contemplados en las anteriores visiones al considerar a la Nueva España como un espacio explotado, dominado, sujeto a la autoridad, pero con una personalidad propia desde su inicio.

En esta tendencia se ubica el programa de estudios de Doctorado en Estudios Novohispanos de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades que tiene una larga tradición en el rescate y edición de la cultura literaria, la tradición filosófica, la creación artística, los viajes, expediciones, cartografía, y todos los signos que se generaron voluntaria e involuntariamente en estos tres siglos de cultura singular, permeada de un eclecticismo fuera de serie.

Pero, el Doctorado en Estudios Novohispanos también tiene áreas de estudio e investigación de textos contemporáneos que abordan la temática de la Nueva España, ya sea desde el siglo decimonónico, del siglo XX y hasta el siglo XXI porque a pesar de lo que pudiera pensarse en torno a la obsolescencia de estos tópicos, la verdad es que siguen siendo motivo no solamente de interés vano o curiosidad insana, se trata de una preocupación auténtica de recuperar de manera fidedigna lo más posible del pasado de una manera objetiva con el propósito de generar conocimiento y dilucidar polémicas no resueltas para tener una idea más cercana de estos tres siglos de vida en México.

Los interesados en estudios doctorales sobre la Nueva España deben saber que actualmente está abierta la convocatoria para cursar este programa académico las temáticas son diversas y los estudios e investigaciones son muy objetivos ya que están convalidados por una planta docente que en su totalidad tiene la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, también tiene nivel uno de posgrados de calidad a nivel nacional y su planta docente es una de las más calificadas en el estudio de estos temas, no solamente a nivel nacional sino también en el ámbito internacional.

Si al lector le interesa ahondar en estas investigaciones le recomiendo el libro titulado Maravillas, prodigios y personajes de la cultura Novohispana que representa una clara muestra del quehacer cotidiano universitario de los alumnos y docentes del Doctorado en Estudios Novohispanos.

