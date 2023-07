Gobernador debería considerar hacer cambios en su gabinete: José Narro

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el senador de la República por Morena, José Narro Céspedes, consideró que el gobernador debe valorar cambios en su gabinete, pues hay preocupación de los zacatecanos porque áreas de gobierno no terminan de arrancar, no funcionan y no le han dado resultados a los zacatecanos, sobre todo en el tema de seguridad, pues jóvenes de zonas rurales están siendo víctima de la leva, por parte de grupos criminales, para sumarlos a sus filas.

En la última semana, detalló Narro Céspedes, el tema de seguridad se volvió a tornar preocupante: hubo feminicidios, enfrentamientos en Pinos, Guadalupe y Zacatecas, por lo que consideró que éste se tiene que reforzar, pues el Ejército y la Guardia Nacional han dado golpes exitosos al desmantelar grupos de la delincuencia organizada.

No obstante, reconoció que hay un tema que es preocupante y es que, en las comunidades y municipios, la gente, después de las 6 de la tarde, ya no sale de su casa por temor, y jóvenes están siendo “levantados” en leva para sumarlos a las filas de los grupos delincuenciales, sobre todo en zonas de Fresnillo, Villa de Cos, Pánuco, Jerez, Villa Hidalgo y Pinos, por mencionar algunos.

“En el campo todavía hay grupos que están levantando a los jóvenes para llevárselos a que se sumen a las filas de la delincuencia organizada. Les hacen leva, se los llevan a los campos, los entrenan, los adoctrinan, los hacen consumidores de drogas y eso hace que este tipo de muchachos sean capaces de hacer locuras; que sean arrojados, de andar de narcomenudistas y sicarios”, aseguró el senador.

En ese sentido, señaló que es importante que en Zacatecas se reactive el campo, sobre todo porque los jóvenes del medio rural, ante la falta de acciones, son llevados por levas. “Es importante reactivar el campo, ofrecerles opciones y alternativas a los jóvenes”, subrayó Narro Céspedes.

Al respecto, destacó la importancia también del tema del empleo, informando que, desde el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), se está trabajando en un programa de empleo temporal en Estados Unidos para jóvenes y están por resolverse 350 casos de zacatecanos que irán a trabajar, temporalmente, al vecino país del norte.

Además, informó que está pendiente que el gobernador David Monreal apruebe una visita del embajador chino y unas empresas chinas dispuestas a venir a Zacatecas para valorar el tema de la inversión, al igual que el embajador de la India, un país que, a decir de Narro Céspedes, está creciendo de forma muy importante en todo lo que tiene que ver con las empresas de software y de nuevas tecnologías, y cuyo embajador está dispuesto a visitar también la entidad para valorar el tema de la inversión.

“Creemos que el gobernador debe valorar este tema, esta preocupación de los zacatecanos de que hay áreas del gobierno que no terminan de arrancar y que no terminan de funcionar, que no le han dado resultados a los zacatecanos y creo que debería valorar este tema. Se lo dejamos en la cancha de él como una consideración de nosotros”.

Adán Augusto, cerca de alcanzar a Sheinbaum

En el escenario político nacional, Narro Céspedes reconoció el éxito de la visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas, el pasado viernes, y felicitó al equipo que la organizó, no obstante, dijo, el que sigue creciendo en las encuestas es el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al que, incluso, algunas lo sitúan a dos puntos de diferencia de Sheinbaum.

En Morena hay una competencia real, a decir del senador, pues cuando mucha gente pensaba que lo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya estaba decidido, no es así, y será el pueblo de México el que, a través de la consulta, así lo decidirá.

Caso diferente al del bloque opositor, pues aún y cuando quisieron copiarle a Morena el método de elección, en el fondo, dijo, es una simulación porque la decisión ya está tomada y es claro que quien encabezará el proyecto de ellos es Xóchitl Gálvez porque así lo han decidido los “mandamases” que están detrás de dicho bloque y que son empresarios que conforman “la mafia del poder”.