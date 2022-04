Casillas especiales, las que registran mayor afluencia

Ciudad de México. Como en cada proceso electoral, las casillas especiales instaladas para la consulta de revocación de mandato son las que registran mayor afluencia de asistencia de la ciudadanía en el ejercicio desarrollado este domingo.

- Publicidad -

En la casilla especial instalada a un costado de la central de abastos, en Iztapalapa, a las 14:30 horas ya eran casi mil los que habían participado. Representa casi la mitad de las boletas que fueron dispuestas para este punto.

Mientras que en la casilla especial instalada en Iztacalco, a unos metros de la sede de esta alcaldía, hasta las 13:30 horas se reportaba una votación de poco más de 350 personas. En este sitio, también se habían reportado casi 50 personas que acudieron con la intención de participar pero no pudieron hacerlo por no estar en la lista nominal.

Se trató de personas que renovaron su credencial entre febrero y marzo, y quienes en su mayoría reprocharon que al momento de hacer el trámite, en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) les aseguraron que no tendrían problema para emitir su voto en la consulta.

Juan de Dios, reclamó que su padre, a quien acompañó, no pudo votar a pesar que les había asegurado que sí podría hacerlo.

Araceli, de la alcaldía Iztacalco, sostuvo que acudió a votar luego que escuchó una entrevista con un consejero electoral que explicó que para quienes renovaron su credencial habría mecanismos para que pudieran emitir su voto, no obstante, al llegar a la casilla, le explicaron que no había ninguna posibilidad de participar si no aparecía en el listado nominal.