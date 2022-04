Por: La Jornada Zacatecas •

Autoridades electorales de Zacatecas informaron que, con corte a las 14:30 horas de este 10 de abril, se registraron los siguientes incidentes en casillas.

- Publicidad -

Casilla 1820 Básica, Zacatecas: Ciudadano votó sin estar en Lista Nominal.

Casilla 0739 Básica, Juan Aldama: Ciudadano votó sin estar en Lista Nominal.

Casilla 0648 Básica, Jerez: Ciudadano votó sin estar en Lista Nominal.

Casilla 1810 Básica, Zacatecas: Una persona depositó la papeleta en la urna de la casilla Contigua, se le hizo ver la situación por lo que reaccionó de forma violenta con agresiones verbales, la votación se suspendió durante varios minutos, tras lo cual se reanudó.

Casilla 1870 Básica, Zacatecas: A una persona que no apareció en Lista Nominal no se le permitió votar y se molestó e insistía en votar y otra persona que la acompañaba agredió verbalmente a las y los funcionarios de casilla; la votación se suspendió durante varios minutos, tras lo cual se reanudó.

Casilla 1256 Básica, Saín Alto: Se permitió votar a seis personas que no aparecían en Lista Nominal; se les anotó al final de la misma.

Finalmente, se dio a conocer que el Consejo Local declaró receso y reanudará sesión a las 18 horas.