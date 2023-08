Bloquean agricultores calzada de la capital, por cortes de luz

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Agricultores organizados de las Áreas Agrícolas y Pecuarias del Estado de Zacatecas bloquearon este martes la calzada Héroes de Chapultepec, en dirección Guadalupe a Zacatecas, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el incumplimiento de la comisión de detener los cortes de luz a quienes tienen adeudo, lo que está causando afectaciones a miles de productores y también daños en los pozos de bombeo, ya que se están quemando, denunciaron.

Alberto de Santiago Murillo, representante de los productores, señaló la falta de voluntad de los funcionarios de dicha comisión y planteó una mesa de trabajo para solucionar esta problemática, sobre todo este punto tan importante con respecto al uso de la luz que además detiene la producción y afecta más al campo zacatecano que atraviesa por una crisis.

“El motivo de la manifestación es el incumplimiento por parte de las instituciones en los acuerdos que hemos tomado y en los convenios que hemos firmado. No tienen palabra, no quieren hacer ni dar atención al llamado del campo, está en el olvido, atraviesa por una situación crítica; tenemos un clima adverso, una sequía prolongada, que ya es más de un año y no porque tengamos condiciones de riego quiere decir que las cosas están bien”, aseveró el líder campesino.

De Santiago Murillo recordó que el primer paso que se firmó en los convenios era el paro de cortes de luz, sin embargo, dijo, no se ha atendido el problema y este lunes en la zona del valle de Calera la canastilla de la CFE hizo cortes afectando a productores. “El detalle es que ellos cortan en vivo y lo que hacen es que las líneas de alta tensión se desestabilicen y causen problemas, no nada a quien le cortan, sino que a todos los pozos que están en el punto. El día de ayer tuvimos fallas en los equipos y denunciamos públicamente que a través de estas acciones se queman equipos de bombeo y tenemos pérdidas en los equipos y Comisión Federal no se ha hecho responsable y pague los daños y perjuicios”.

Estos problemas, a decir del representante de los agricultores, pueden arreglarse de una manera rápida, no obstante, señaló que no existe la voluntad por parte de los funcionarios federales, por lo que pidió a “esos malos funcionarios” a que se sumen a la causa de la producción y protejan realmente las condiciones de los trabajadores.

“Estos cortes, supuestamente se hacen por los adeudos que tienen los productores con la institución y ustedes saben que en los convenios que hemos hecho con mil 500 deudores quedamos de que iban a participar tres grupos: el grupo de Gobierno Federal a través de la comisión, el Gobierno Estatal y los productores, pero no se respeta nada, las condiciones siguen estando en contra de los productores, no hay atención a los llamados. En días pasados las fuerzas castrenses, la Ministerial y la Policía Preventiva estuvieron en las unidades de riego de mi propiedad, donde me cortaron de alta y ese día se me quemó una bomba. Ahorita se han dañado en 15 días más de 300 pozos, y en el caso particular porque me quemaron y em dañaron pozos de mi propiedad, el costo anda en 59 mil pesos, más la reparación”, denunció.

De Santiago Murillo precisó que la cartera vencida se incrementó debido a que la cuota energética no se ha otorgado a 4 mil usuarios y a estos les está llegando el recibo de suministro al 100 por ciento, con lo que el cobro ha pasado de 8 mil a 80 mil pesos, dinero que no tienen para pagar.

“Nosotros lo que pedimos en aquella ocasión, que de forma automática se diera cuota energética a todo el pozo que estuviera en función, y que se le dieran las condiciones en tiempo y forma hasta el mes de diciembre para que todos aquellos que pudieran tener una inconsistencia, una anomalía de los documentos, que se les diera tiempo para regularizar porque es un crimen que se les cobre un adeudo que no le corresponde a un usuario de pozo de riego”.

El 31 de julio se venció el primer convenio y este miércoles se firmará otro para brindar condiciones hasta diciembre, pero el productor señaló que no se gana nada firmando estos acuerdos si no son respetados. En ese sentido, enfatizó que pedirán que se les den las condiciones con base en la capacidad de pago de los deudores y también que se den las condiciones para que todas las cuotas energéticas de todos los pozos del estado la tengan y los que estén vencidos, tengan el beneficio de que puedan ser renovados.

“Los productores queremos estar dentro de la ley, sin embargo, las instituciones son las que no hacen ni cumplen con su trabajo y nos hacen que quedemos fuera de la ley”, concluyó.

Necesario que los productores convengan para evitar cortes: Olguín

A la manifestación acudió la subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Julia Olguín Serna, quien reconoció que ha habido reuniones y acuerdos con los productores, pero subrayó que este tema es de orden federal, aunque por parte del gobierno estatal se ha dado apoyo mediante el acuerdo tripartita.

Olguín Serna precisó que el pasado 31 de julio se terminó el plazo para que quienes adeudaban pagaran, no obstante, el gobernador David Monreal envío un documento a la CFE para solicitar una prórroga para extender la fecha hasta diciembre, la cual que fue positiva con la idea de apoyar a los productores, no obstante, detalló, dicha prórroga es solamente para los adeudos anteriores más no de los que van de marzo a la fecha.

En ese sentido, la funcionaria informó que desde la super intendencia de la CFE se dio a conocer que no pueden evitar los cortes hasta que los productores se acerquen a convenir. “Ese es el detalle que tenemos hasta el momento, como no se han acercado a convenir lo actual, es por eso que están haciendo los cortes para quienes no han venido”, concluyó, antes de que se instalara una mesa de diálogo que culminó con el bloqueo que duró poco más de una hora, y que alrededor de las 16 horas, arrojó una nueva minuta en la que se estableció la prórroga hasta diciembre y la conminación a convenir para los adeudos de mayo a la fecha, siempre y cuando los productores paguen el 10 por ciento de éste.