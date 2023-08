Una “barbaridad”, la campaña contra libros de texto gratuitos

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La campaña contra los libros de texto gratuitos obedece a que los grupos de poder conservadores no coinciden con la visión y el enfoque del proyecto educativo de la Cuarta Transformación, pero lo hacen con argumentos sin sentido, opinó Juan Rodríguez Rodríguez, coordinador del Departamento de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 321.

Explicó que el proyecto educativo y los planes de estudio siempre son acordes a los grupos de poder que gobiernan el país y ahora la Cuarta Transformación plantea un proyecto con un enfoque humanista y científico.

En ese sentido, “los grupos conservadores no pueden decir que este gobierno está ideologizando porque eso se ha hecho siempre, pues la educación lleva una ideologización política para formar ciudadanos de acuerdo con el proyecto político y económico que hay en el entorno”.

Recordó que históricamente ha habido grupos de poder de derecha que se oponen a proyectos educativos progresistas y en varios momentos se han manifestado contra los libros de texto gratuito.

Por tanto, dijo que los docentes tienen la responsabilidad de conocer el fondo epistemológico, histórico, didáctico, filosófico e ideológico del actual proyecto gubernamental y así entender la razón de ser de los contenidos en los libros de texto gratuito.

Mientras tanto, Rodríguez Rodríguez refirió que es lógico el hecho de que los grupos sociales conservadores no acepten los contenidos de estos libros no el proyecto educativo porque hablan de otro concepto del mundo y de la vida.

El problema, asegura, reside en que “a los profesores no les explican sobre el eurocentrismo, la epistemología del sur, y entonces falta que los supervisores y los asesores técnico pedagógico estén bien informados respecto al origen de la Nueva Escuela Mexicana, o de lo contrario no lo van a defender ni con sus actos ni con su trabajo ni con sus ideas”.

Consideró que la campaña contra los libros de texto gratuito “es una barbaridad” porque se promueve el discurso de que son comunistas, pero eso es imposible en un contexto en el que prevalece el capitalismo.

“No puede haber contenidos comunistas porque estamos en un sistema capitalista en donde los medios de producción no están en manos de los trabajadores, no tampoco son socialistas porque esos medios no están en manos del Estado. Además, Andrés Manuel López Obrador no va por un sistema comunista, sino por una corriente del capitalismo que en su momento promovió el PRI”, explicó.

Por último, afirmó que esa campaña también tiene propósitos electorales rumbo a la elección presidencial del próximo año y recuperar el control sobre el poder político y económico.