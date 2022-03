Llama AMLO a evitar provocaciones y violencia en el Día de la Mujer

Ciudad de México. Con la evocación al amor por el prójimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes van a manifestarse mañana en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer “para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con soplete, con bombas molotov. ¡De qué se trata!, ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, es una postura totalmente política.”

Al responder a sus adversarios, el tabasqueño advirtió que la reacción está en el centro de las acciones radicales, “de quienes enarbolan supuestamente la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida porque no les conviene de igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y mujeres, la igualdad económica y social tiene el mismo rango en género, la igualdad ante la ley que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso.”

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el mandatario reiteró su recomendación para quienes participarán mañana. Que las manifestaciones sean pacíficas, y que no se caiga la provocación en la violencia, “y también lo digo con mucha claridad, para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el palacio y la catedral, para proyectar la imagen de un México en llamas, porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo.”

Al comentar los eventos de violencia que se han suscitado en el país, adujo que es necesario “atender las causas de la pobreza, combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción, hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias, ése es el camino, y eso es lo que hemos iniciado, pero esto son resabios de los gobiernos no liberales anteriores.”

Al bordar en esa postura, dijo, se habla de reaccionarios, “porque cuando hay reacciones en contra o acciones en contra para enfrentar el conservadurismo, hay una reacción, y eso es lo que estamos viviendo, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término, entonces vamos a seguir los enfrentando constantemente para que se vivan a su país en una sociedad mejor que es lo que buscamos.”

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Ricardo Mejía, dio cuenta de cuatro expedientes de investigación que el gobierno viene siguiendo. “En el caso de San José de Gracia, ha habido una comunicación directa con el gobernador. Podemos comentar que se han realizado diferentes actos de investigación. por los cuales se logra identificar no sólo a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N, y presumiblemente otras víctimas, sino también a varios de sus elementos activos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), el hotel donde operaron, los vehículos, y con el mandato de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos y propiedades.”

También se reiteró que no hubo alertamiento, y “muchos de los disparos que se aparecen en el video de manera muy difundida en redes sociales, varios disparos fueron esta camioneta y se puede explicar parte del humor que aparece durante el desarrollo del video.

En el caso de Pedro César Carrizales, conocido como El Mijis -dijo- hubo comunicación con la familia, “podemos informarles que hemos estado en contacto con la fiscalía de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila. La desaparición del compañero Mijis, se da a través del alertamiento a su esposa el día 2 de febrero, y nosotros después sufren algunos peritajes un accidente en el en el trayecto entre Colombia y no Laredo Tamaulipas. Este accidente es trágico, genera consecuencias fatales.

De Margarito Martínez, “que fue privado de la vida del pasado 17 de enero, informar que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales y materiales ya estos hechos. Y en el caso de Juan Carlos Muñiz que fue asesinado en Fresnillo Zacatecas, se identificó a todos los autores”.