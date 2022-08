En el descuido y abandono, comercios y viviendas colindantes a Plaza Bicentenario

Por: KAREN GARCÍA •

Locatarios del bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la Plaza Bicentenario hasta el Hospital General del ISSSTE, se quejan de la mala infraestructura que rodea sus negocios, porque las banquetas están llenas de baches, la imagen de sus negocios está dañada por los grafitis en las paredes y el poco mantenimiento que recibe esa área de la ciudad por parte de las autoridades, afecta a algunos comerciantes.

- Publicidad -

Durante años, muchos de los locatarios más antiguos del bulevar han visto que al paso de los años la zona que antes era de las más visitadas por los ciudadanos, ahora se está deteriorando, porque a pesar de ser una de las avenidas principales de la capital, no se les da el mantenimiento requerido a las banquetas ni a las fachadas de los negocios. Con el paso de los años éstas se han visto afectadas, lo que da una mala imagen a una de las zonas más conocidas de Zacatecas.

De acuerdo con testimonios de algunos comerciantes que trabajan en la zona, la última vez que se le dio una renovación y mantenimiento, fue hace dos sexenios, cuando gobernaba Miguel Alonso Reyes. Después de eso, hasta el momento no han tomado en cuenta las peticiones de los locatarios, puesto que exigen que las autoridades correspondientes “volteen a ver” esa parte de la ciudad y hagan los arreglos necesarios.

Ernesto García, quien tiene más de 18 años laborando en esta zona, mencionó que los principales problemas son los enormes baches en las banquetas, los grafitis en las paredes que no son tapados adecuadamente por las autoridades y asegura que “en los 18 años que tengo trabajando aquí, no ha habido gobierno que venga y mejore la banqueta, o se haga cargo de podar adecuadamente los árboles, no ha habido un gobierno que yo recuerde que se enfoque en esta zona”.

Asimismo, mencionó que en el sexenio de Miguel Alonso se le dio más atención a mejorar la imagen de las fachadas de los locales y dijo que “hasta ahorita no ha habido otro gobierno que haga nada, ni siquiera pintar las puertas, como los grafitis que nada más vienen y cubren el pedacito del grafiti, pero con otro color que no va, y se ve peor, se ve parchado”.

1 of 2

Los comerciantes coinciden que esta mala imagen afecta seriamente a sus ventas, pues aseguran que no da una buena impresión para los ciudadanos y los turistas que visitan la capital.

Por su parte, Perla quien tiene un poco más de tres años trabajando en esta zona, dijo que “de repente andan medio limpiando”, pero aseguró que muchos de los baches afectan aún más en tiempos de lluvia porque hay ocasiones donde el agua no permite el paso a los peatones.

En ese sentido, Salvador Torres, quien tiene más de 40 años laborando en el mismo local, comentó que “yo lo veo muy mal, por un lado, de que no hay mantenimiento en los árboles, no los podan, además hay peligro también para las personas que pasan en sillas de ruedas porque se junta toda el agua por los baches; ya no se le ha dado mantenimiento, el último fue hace dos años”.

Don Salvador aseguró que “andaban arreglando supuestamente las calles, y yo las veo igual; es un peligro para todos, para la gente que pasa y para nuestros clientes”.

La mayoría de los encargados de los locales aseguran que el mantenimiento necesario se lo tratan de dar ellos mismos a las banquetas y las fachadas, ya que las autoridades no atienden la problemática, y cuando lo hacen, no se le da la atención que verdaderamente necesita.

Finalmente, se buscó a las autoridades correspondientes del municipio de Zacatecas, para cuestionar porque no se le está prestando la atención y el mantenimiento que se requiere a esta parte de la ciudad, pero no hay respuesta.